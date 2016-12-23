Отдых с умом: полезные мероприятия 24 - 25 декабря

Лекции, воркшопы и встречи, которые помогут вам развить профессиональные навыки и расширить кругозор

Суббота, 24 декабря

Бренд в digital. Презентационные сайты и посадочные страницы

Начало в 19:30

Место проведения: креативное пространство "Часопис", ул. Льва Толстого 3, Киев

Стоимость: 200 грн

Спикеры: Анатолий Попель - эксперт по digital брендингу

Бренд в digital-среде - это авторский цикл лекций о формировании стратегии присутствия вашего бренда или бренда ваших клиентов в интернете. В ходе цикла изучаются инструменты, методология, рассматриваются актуальные исследования, анализируются реальные кейсы из личной практики и открытых источников.

На первой лекции цикла вы узнаете о таких digital-инструментах, как презентационные сайты и посадочные страницы, узнаете, как создавать посадочные страницы, рассмотрите инструменты анализа эффективности, изучите страницы для продажи, презентации, сбора контактных данных и вирусные страницы.

Мероприятие будет полезно:

представителям бизнеса;

и креативных индустрий.

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Воскресник с Юлией Бевзенко

Начало в 10:00

Место проведения: Чашка Espresso Bar, ул. Большая Васильковская 1-3/2, Киев

Спикер: Юлиея Бевзенко - создатель карты 100+ крутых мест Киева

На встрече Юлия расскажет о том, как ей удалось найти свой путь, начать заниматься любимым делом и стать собой. Три года назад Юлия уволилась с работы, в кармане были деньги только на аренду квартиры, но решение быть собой и никого из себя не строить было принято. И это стало начало революции. Со своими разочарованиями и не только.

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Skills Course. Intensive workshop on presentation skills

Начало в 16:00

Место проведения: креативное пространство Chasopys EduSpace, ул. Большая Васильковская 30, Киев

Стоимость: 500 грн

Спикеры: Александра Птуха - переводчик, преподаватель бизнес и IT английского; Елена Яремчук - носитель английского языка, преподаватель делового английского языка для сотрудников международных банков и корпораций, таких как Universal Bank, Укрсиббанк, FUIP и TransInvest Holding, бизнес-тренер.

На интенсивном семинаре вам расскажут, как правильно организовывать презентации.

Вы узнаете о:

приемах публичных выступлений;

подготовке презентации;

как использовать различные визуальные средства;

как презентовать факты и цифры;

как структурировать презентацию.

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Воскресенье, 25 декабря

Тренинг: пошаговое планирование 2017 года

Начало в 13:00

Место проведения: FREUD HOUSE cafe art club, ул. Константиновская 21, Киев,

Стоимость: 300 грн

Спикер: Ирина Оксенюк - тренер с личной эффективности, психолог, автор методик по анализу жизни и развитию навыков, в частности soft skills.

Сядьте и шаг за шагом спланируйте год, не откладывая до 31 декабря. Сформируйте свое видение, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые дни. Если вы знаете, чего хотите от жизни, то легко делаете выбор, быстро принимаете решения.э

Предварительная регистрация обязательна.

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