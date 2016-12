С новым счастьем. Научный подход к источнику улыбок

Подборка онлайн-курсов и книг, советы нобелевских лауреатов, профессоров психологии и исследователей

Наступает время, когда пожелания счастья звучат чаще всего. Интернет пестрит всевозможными рецептами счастья. Своими взглядами и советами делятся все - от бизнесменов до тибетских монахов. ЛІГА.net выбрала ресурсы, которые подходят к вопросу с научной точки зрения.

Наука долго сопротивлялась изучению счастья. В двадцатом веке психологи посвятили множество исследований страхам, маниям и психологическим расстройствам. А вот вопросы счастья были уделом философского направления. Сейчас ситуация меняется. С расцветом позитивной психологии европейская культура все активнее провозглашает счастье неотъемлемым правом каждого человека.

ЛІГА.net подобрала несколько ресурсов, которые помогут стать счастливее всем, кто не пожалеет на это времени. Изучение большинства из них потребует знания английского языка.

ВИДЕОПОДБОРКА TED





















Выступления на английском языке, есть субтитры на украинском.

Даниэл Канеман. Опыт против воспоминаний

Единственный психолог, получивший Нобелевскую премию по экономике, говорит о том, из чего складывается счастье человека и как влияют на уровень счастья наши память и опыт.

Дэн Гилберт. Удивительная наука счастья

Психолог из Гарварда о неожиданных наблюдениях и исследованиях, которые ставят под сомнение то, что счастье приносят хорошие события нашей жизни.

Роберт Уолдингер. Что нужно для хорошей жизни. Уроки самого долгого исследования счастья

Роберт возглавляет гарвардское исследование развития личностей, которое называют самым долгим в истории. На протяжении 75 лет ученые следят за жизнью участников эксперимента. При таком глобальном взгляде на жизнь человека можно попробовать дать ответ на вопрос, что делает нас счастливыми. Об этом и говорит Роберт Уолдингер.

Майкл Нортон. Как купить счастье

Нортон изучает то, как люди тратят деньги и что при этом чувствуют. Он профессор бизнес-управления в Бизнес-школе Гарварда, а также PhD психологии университета Принстона. Многие говорят, что счастье не купишь. Это не совсем так. Майкл рассказывает, как потратить деньги и стать счастливее.

Барри Шварц. Парадокс выбора

Профессор социологии Барри Шварц рассказывает о свободе выбора в современном обществе и о том, делает ли она нас счастливее.

КУРСЫ СЧАСТЬЯ

Открытый онлайн-курс edX Наука счастья от профессоров института Беркли

Старт курса 3 января 2017 года.

Курс предлагает задуматься над тем, что такое счастье, и поискать ответы во множестве актуальных исследований, которые проводились по всему миру. А кроме того, понять, что такое наука эмпатия и как влияют социальные связи на то, насколько мы счастливы. Чем отличается счастье от удовольствия и насколько удовлетворенность собственной жизнью можно ассоциировать со счастьем. Профессора Беркли делятся короткими видеоматериалами, статьями психологов, нейрологов, социологов, посвятивших свою жизнь изучению этого вопроса.

Курс длится 8 недель. Организаторы советуют посвящать курсу 4-5 часов в неделю. Рабочий язык курса - английский.

Пройти курс

Открытый онлайн-курс Coursera Счастливая полноценная жизнь от Индийской школы бизнеса

Действующий курс

Этот курс основан на лекциях, которые проходят в Индийской школе бизнеса и Школе бизнеса Маккомба в Техасском университете в Остине. Программу разработал профессор Раджа Рагунатан, автор книги "Если ты такой умный, то почему несчастный?". В основе лекций - материал из множества областей, включая психологию, неврологию и поведенческую теорию.

В качестве приглашенных гостей в курсе приняли участие:

Дэн Эрайли (автор книги Предсказуемо иррациональный);

Эд Динер (Доктор Счастье);

Михай Чиксентмихайи (автор книги Поток).

Основные вопросы курса:

почему умные и успешные люди не настолько счастливы, как могли бы быть;

семь смертных грехов счастья, которые совершают даже умные и успешные;

семь привычек счастья, и как вы можете применить их в своей жизни.

Курс рассчитан на 6 недель, организаторы советуют посвящать ему 2-3 часа в неделю. Курс на английском языке, есть субтитры на русском.

Пройти курс





КНИЖНАЯ ПОЛКА

Немного классики

Эд Динер Счастье: раскрывая секреты психологического здоровья (Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth)

Эд Динер - профессор психологии Университета Иллинойса, который был и остается единственным ученым, посвятившим всю свою карьеру изучению счастья. Сейчас ему 70, и последние 30 лет за свои фундаментальные исследования Динер получил второе имя - Доктор Счастье.

В книге он на основе своих исследований рассматривает под разными углами вопрос счастья. Счастливы ли люди на работе, можно ли купить счастье за деньги и как в принципе определить такое масштабное понятие.





Соня Любомирски Психология Счастья. Новый подход (The How of Happiness)

Любомирски - профессор психологии университета Калифорнии. Ее книга стала бестселлером во многом благодаря тому, что в ней развенчивается главный миф о счастье. На основе исследований автор советует путь к полноценной жизни и повышению потенциала счастья.





























Благополучие: основы психологии гедонизма под редакцией Дэниела Канемана, Эда Динера и Норберта Шварца (Well-Being: Foundations of Hedonic Psychology)

Сборник статей известных ученых в области психологии, социальной психологии, нейрологии. Редакторы собрали вместе различные взгляды на основе масштабных исследований, чтобы определить новое направление психологии под названием Психология гедонизма, которое призвано искать ответы на многие вопросы - что делает нашу жизнь (или определенный опыт) приятной или неприятной. Как можно определить, что человек счастлив. Откуда берутся удовольствие и боль, веселье и скука, удовлетворенность и разочарование.





Новые поступления за последний год

Рон Фридман Лучшее место работы (The Best Place to Work: The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace)

PhD психологии, преподаватель университета Рочестера Рон Фридман специализируется в способах мотивации. В книге Рон задается вопросом, как повысить продуктивность сотрудников за счет того, что каждый человек находится на своем месте и рад своей работе. Один из важных моментов при этом - как повысить креативность, чтобы сотрудники могли принимать лучшие решения и ощущали себя более счастливыми на работе, понимая смысл того, что они делают.













Нил Пасрича Формула счастья: Ничего + кое-что = все (The Happiness Equation)

Нил Пасрича получил MBA в Гарварде, директор по развитию лидерства в Walmart, который впоследствии создал и возглавил Институт глобального счастья и написал книгу Крутых вещей (The Book of Awesome), бестселлер по версии New York Times. Автор выводит девять секретов счастья и пытается показать новый взгляд на карьеру, время, семью и счастье в целом. А еще говорит о том, почему многозадачность - это миф, а успех не приводит человека к счастью.









И напоследок, несколько приложений, чтобы напоминание о счастье было всегда под рукой

СЧАСТЬЕ В КАРМАНЕ

Happify (для Android, для IOS)

Приложение разработано в сотрудничестве с командой психологов. Главная идея - к счастью ведет целый комплекс факторов: и позитивный настрой, и умение расслабляться, и способность быть благодарным. Приложение состоит из разнообразных простых упражнений, которые тренируют в человеке "мышцу счастья".





Pacifica (для Android, для IOS)

Логичное продолжение веб-сайта Pacifica, созданного командой разработчиков из Сан-Франциско, в том числе Кристин Моберг, PhD психологии. Идея проста: дать людям, которые пребывают под давлением ежедневных стрессов, возможность сэкономить на визитах к психоаналитикам. Приложение помогает разбираться со своими эмоциями - определять их причины и анализировать, а также ставить себе задачи, расслабляться и медитировать.





One-Moment Meditation (для Android, для IOS)

Философ, психолог, коуч и автор одноименной книги Мартин Боросон старается создать максимальные инструменты для представителей западной культуры, чтобы они смогли и привыкли справляться со стрессом с помощью медитации и расслабления. Один из вариантов - это забавное приложение. Максимально простое, оно предлагает вернуть себе равновесие и трезвость ума в любой ситуации, потратив ровно одну минуту.





