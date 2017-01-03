Полезная неделя: интересные мероприятия 3 - 6 января

Мероприятия, на которых вы сможете подтянуть английский, узнать больше о маркетинге и секретах продаж, а также окунетесь в историю архитектуры

Вторник, 3 января

Crash-курс. Integrated skills: listening, writing, speaking on English

Время проведения: 3 января 12:00 - 6 января 15:45

Место проведения: Центр иностранных языков Intellect Guide, ул. Леонтовича 5, 2-й этаж, Киев

Стоимость: 1850 грн

Спикер: Алекс Канниззо - native speaker, выпускник The Open University in Milton Keynes (United Kingdom), обладатель Cambridge CELTA Certificate

В программе курса:

20 часов эффективного английского языка;

каждый урок состоит из трех компонентов Listening, Writing, Speaking с глубокой коммуникативной составляющей;

много разговорной практики, креативные задачи, ощутимое расширение словарного запаса;

бесплатное тестирование уровня английского языка перед началом занятий.

Предварительная регистрация обязательна.

Подрорбности

Бизнес-курс: маркетинг взаимоотношений

Начало в 19:00

Местопроведения: Pro Business School, ул. Ванды Василевской 7, Киев

Центральный компонент маркетинговой стратегии - клиент. Именно он обеспечивает стабильность работы компании. Проблемы с поставщиками, производством, дистрибьюцией важны, но без притока новых клиентов и лояльности уже существующих покупателей, бизнес обречен на умирание. В период кризиса, когда потребители более активно пересматривают свои привычки потребления и быстрее мигрируют к другому продукту, маркетинг, ориентированный на клиента, или же маркетинг взаимоотношений, выходит на первый план.

Предварительная регистрация обязательна.

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Лекция: история архитектуры за 120 минут

Начало в 17:00

Место проведения: офис образовательной организации "Культурний Проект", ул. Пушкинская, 31-В-1, Киев

Стоимость: 300 грн

Спикер: Глеб Ушаков - архитектор-дизайнер, кандидат архитектуры, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры.

На лекции вам расскажут об архитектуре, которая меняет наши города и привычные представления о прекрасном.

Когда дома стали похожими на фантазии футуристов? Новые инженерные возможности способствовали развитию новых конструкций, новые функции дали новые типы зданий, новые вкусы - новую эстетику.

Так открестилась исторически традиционная архитектура стилей от многообразия новых поисков. Сначала модерн достиг границ декоративности. Затем все переросло в глобальный модернизм, в начале которого взорвался идеями авангард. Далее был театральный постмодерн. И уже в наше время такие направления, как: хай-тек, деконструкция, биоморфизм, экологизм, кибернетизм. И далее - архитектура нового синтеза многих концепций: экологическая и технологическая, с новой геометрией форм.

Предварительная регистрация обязательна.

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Бизнес-курс: основы эффективной маркетинговой стратегии

Время проведения 03 января 19:00 - 17 января

Местопроведения: Pro Business School, ул. Ванды Василевской 7, Киев

Стоимость: 2025 грн

Спикеры: Максим Сабельников - бизнес-консультант по маркетингу и продажам; Алексей Кошелев - бизнес-тренер, сертифицированный НЛП-практик; Сергей Коба - бизнес-тренер, психолог, групповой психотерапевт, магистр маркетинга KMBS, лидер программ консалтинговой компании BSG, стратегический бизнес-партнёр Profiles International (США) в Украине; Наталья Юдина - кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры промышленного маркетинга факультета менеджмента и маркетинга НТУУ КПИ; Надежда Тонасова - управляющий партнер консалтинговой компании Omni consulting, Project Manager международного управляющего холдинга 1, Inc..

Маркетинговая стратегия компании во многом предопределяет действия других направлений бизнеса - от закупок и производства до управления продажами. Конкурентное преимущество компании закладывается именно при разработке маркетинговой стратегии.

Чтобы уверенно и грамотно разрабатывать успешные стратегии, во время курса вы изучите структуру и процесс стратегического маркетингового планирования, особенности сегментации клиентов, таргетинга, позиционирования продуктов, процесс создания и управления брендами, а также выясните место CRM-системы в управлении жизненным циклом клиента.

Бизнес-курс будет интересен:

менеджерам по маркетингу, рекламе, PR-менеджерам, менеджерам по продажам;

руководителям и владельцам бизнеса;

специалисты, которые работают в отделах логистики, финансов и т.д., но хотят развивать свою профессиональную карьеру в маркетинге;

молодым специалистам, которые хотят получить современные практические навыки и знания в маркетинге.

Предварительная регистрация обязательна.

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Среда, 4 января

Тренинг: разработка стратегического плана маркетинга

Время проведения: 4 января 10:00 - 5 января

Местопроведения: Professional Trainings, ул. Красноткацкая 42, оф. 316, Киев

Стоимость: от 3300 грн

Спикер: Максим Коротков - бизнес-тренер, маркетолог, бизнесмен, специализируется на оценке-бизнеса, бизнес-планировании, маркетинговых исследованиях, маркетинговом планировании и разработке стратегических маркетинговых планов.

На тренинге вы узнаете, как повысить эффективность работы маркетинга за счет разработки и внедрения системы планирования и реализации маркетинговых мероприятий.

По завершению тренинга вы составите свой готовый для внедрения план маркетинга для предприятия, позволяющий повысить эффективность маркетинга. Кроме этого, получите консультации по его внедрению, мониторинг реализации и оперативную консультацию.

Кому будет полезно мероприятие:

руководители всех уровней небезразличные к будущему своей компании;

руководители служб маркетинга, менеджеры по маркетингу, бренд-менеджеры, специалисты отдела маркетинга которые хотят повысить результативность своей работы, нацелены на результат и хотят достичь дальнейшего карьерного роста.

Предварительная регистрация обязательна.

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Практический воркшоп: вкус к жизни

Начало в 19:30

Место проведения: креативное пространство Hub4You, площадь Спортивная, 1а (16 этаж БЦ Гулливер), Киев

Стоимость: 150 грн

Спикер: Алиса Счастливых - психолог-практик, психотерапевт; Ольга Бегун - адвокат, тренер по личностному развитию.

На практике вы:

активируете свой потенциал;

настроитесь на внимательность к себе, своим настоящим импульсам и потребностям;

раскроете поток креативности и осознанности.

Для кого будет полезно для тех, кто:

чувствует потребность в самовыражении;

если вы хотите, но не знаете как разблокировать поток (своей/творческой) энергии.

Предварительная регистрация обязательна.

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Четверг, 5 января

Практикум: самоменеджмент лидера

Время проведения: 5 - 6 января 11:00 - 18:00

Место проведения: БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев

Стоимость: 4500 грн

На мероприятии вы узнаете, как развивать лидерские способности, расширить технологическую менеджментскую базу, повысить эффективность в управлении за счет роста точности в принятии каждодневных решений.

Предварительная регистрация обязательна.

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Тренинг: входящие звонки при продаже услуг

Местопроведения: Professional Trainings, ул. Красноткацкая 42, оф. 316, Киев

Стоимость: 1850 грн

Спикер: Юлия Пелих - бизнес-тренер, эксперт по продажам и сервису

На мероприятии вы узнаете, как увеличить конверсию ваших услуг при обработке входящих звонков.

На тренинге спикер расскажет:

как разработать алгоритм консультации клиента по телефону;

о простых и эффективных инструментах продаж;

какие основные ошибки допускают при телефонных продажах;

как увеличить закрытые сделки.

Кому будет интересно:

менеджерам по работе с клиентами;

операторам кол-центров;

сотрудникам, регистрирующим заказы клиентов по телефону.

Предварительная регистрация обязательна.

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Тренинг: сегментация клиентов, таргетинг и позиционирование

Начало в 19:00

Местопроведения: Pro Business School, ул. Ванды Василевской 7, Киев

Маркетинговая стратегия компании успешна тогда, когда она отвечает на 3 основных вопроса - Что? Кому? И Как? Именно ответы на эти вопросы кроются в правильной сегментации клиентов, выборе целевых сегментов и формулировке правильного позиционирования товаров.

Предварительная регистрация обязательна.

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Пятница, 6 января

Семинар: обучение персонала в компании

Время проведения: 6 - 7 февраля 11:00 - 18:00

Место проведения: БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев

Стоимость: 3300 грн

На семинаре вы узнаете:

как связать цели обучения персонала со стратегическими целями компании;

как сформировать понятие системного подхода к обучению персонала;

как передать технологию построения системы корпоративного обучения;

как практически отработать предложенную методику.

Кроме этого, вы познакомитесь с методами оценки экономической эффективности обучения и узнаете, как передать технологию построения учебного центра компании.

Предварительная регистрация обязательна.

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Рождественский dixit в Циферблате

Начало в 18:00

Место проведения: креативное пространство Циферблат, ул. Владимирская 49-A, Киев

Стоимость: 45 грн

Новогодние праздники - это не только шампанское, оливье, вечеринки и тематические кинопросмотры. Если вы устали отдыхать и не хотите сидеть дома, на мероприятии вы сможете поиграть в Dixit - фантазийную игру в ассоциации. На встрече

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