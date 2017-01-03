Полезная неделя: интересные мероприятия 3 - 6 января
Вторник, 3 января
Crash-курс. Integrated skills: listening, writing, speaking on English
Время проведения: 3 января 12:00 - 6 января 15:45
Место проведения: Центр иностранных языков Intellect Guide, ул. Леонтовича 5, 2-й этаж, Киев
Стоимость: 1850 грн
Спикер: Алекс Канниззо - native speaker, выпускник The Open University in Milton Keynes (United Kingdom), обладатель Cambridge CELTA Certificate
В программе курса:
- 20 часов эффективного английского языка;
- каждый урок состоит из трех компонентов Listening, Writing, Speaking с глубокой коммуникативной составляющей;
- много разговорной практики, креативные задачи, ощутимое расширение словарного запаса;
- бесплатное тестирование уровня английского языка перед началом занятий.
Предварительная регистрация обязательна.
Бизнес-курс: маркетинг взаимоотношений
Начало в 19:00
Местопроведения: Pro Business School, ул. Ванды Василевской 7, Киев
Центральный компонент маркетинговой стратегии - клиент. Именно он обеспечивает стабильность работы компании. Проблемы с поставщиками, производством, дистрибьюцией важны, но без притока новых клиентов и лояльности уже существующих покупателей, бизнес обречен на умирание. В период кризиса, когда потребители более активно пересматривают свои привычки потребления и быстрее мигрируют к другому продукту, маркетинг, ориентированный на клиента, или же маркетинг взаимоотношений, выходит на первый план.
Предварительная регистрация обязательна.
Лекция: история архитектуры за 120 минут
Начало в 17:00
Место проведения: офис образовательной организации "Культурний Проект", ул. Пушкинская, 31-В-1, Киев
Стоимость: 300 грн
Спикер: Глеб Ушаков - архитектор-дизайнер, кандидат архитектуры, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры.
На лекции вам расскажут об архитектуре, которая меняет наши города и привычные представления о прекрасном.
Когда дома стали похожими на фантазии футуристов? Новые инженерные возможности способствовали развитию новых конструкций, новые функции дали новые типы зданий, новые вкусы - новую эстетику.
Так открестилась исторически традиционная архитектура стилей от многообразия новых поисков. Сначала модерн достиг границ декоративности. Затем все переросло в глобальный модернизм, в начале которого взорвался идеями авангард. Далее был театральный постмодерн. И уже в наше время такие направления, как: хай-тек, деконструкция, биоморфизм, экологизм, кибернетизм. И далее - архитектура нового синтеза многих концепций: экологическая и технологическая, с новой геометрией форм.
Предварительная регистрация обязательна.
Бизнес-курс: основы эффективной маркетинговой стратегии
Время проведения 03 января 19:00 - 17 января
Местопроведения: Pro Business School, ул. Ванды Василевской 7, Киев
Стоимость: 2025 грн
Спикеры: Максим Сабельников - бизнес-консультант по маркетингу и продажам; Алексей Кошелев - бизнес-тренер, сертифицированный НЛП-практик; Сергей Коба - бизнес-тренер, психолог, групповой психотерапевт, магистр маркетинга KMBS, лидер программ консалтинговой компании BSG, стратегический бизнес-партнёр Profiles International (США) в Украине; Наталья Юдина - кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры промышленного маркетинга факультета менеджмента и маркетинга НТУУ КПИ; Надежда Тонасова - управляющий партнер консалтинговой компании Omni consulting, Project Manager международного управляющего холдинга 1, Inc..
Маркетинговая стратегия компании во многом предопределяет действия других направлений бизнеса - от закупок и производства до управления продажами. Конкурентное преимущество компании закладывается именно при разработке маркетинговой стратегии.
Чтобы уверенно и грамотно разрабатывать успешные стратегии, во время курса вы изучите структуру и процесс стратегического маркетингового планирования, особенности сегментации клиентов, таргетинга, позиционирования продуктов, процесс создания и управления брендами, а также выясните место CRM-системы в управлении жизненным циклом клиента.
Бизнес-курс будет интересен:
- менеджерам по маркетингу, рекламе, PR-менеджерам, менеджерам по продажам;
- руководителям и владельцам бизнеса;
- специалисты, которые работают в отделах логистики, финансов и т.д., но хотят развивать свою профессиональную карьеру в маркетинге;
- молодым специалистам, которые хотят получить современные практические навыки и знания в маркетинге.
Предварительная регистрация обязательна.
Среда, 4 января
Тренинг: разработка стратегического плана маркетинга
Время проведения: 4 января 10:00 - 5 января
Местопроведения: Professional Trainings, ул. Красноткацкая 42, оф. 316, Киев
Стоимость: от 3300 грн
Спикер: Максим Коротков - бизнес-тренер, маркетолог, бизнесмен, специализируется на оценке-бизнеса, бизнес-планировании, маркетинговых исследованиях, маркетинговом планировании и разработке стратегических маркетинговых планов.
На тренинге вы узнаете, как повысить эффективность работы маркетинга за счет разработки и внедрения системы планирования и реализации маркетинговых мероприятий.
По завершению тренинга вы составите свой готовый для внедрения план маркетинга для предприятия, позволяющий повысить эффективность маркетинга. Кроме этого, получите консультации по его внедрению, мониторинг реализации и оперативную консультацию.
Кому будет полезно мероприятие:
- руководители всех уровней небезразличные к будущему своей компании;
- руководители служб маркетинга, менеджеры по маркетингу, бренд-менеджеры, специалисты отдела маркетинга которые хотят повысить результативность своей работы, нацелены на результат и хотят достичь дальнейшего карьерного роста.
Предварительная регистрация обязательна.
Практический воркшоп: вкус к жизни
Начало в 19:30
Место проведения: креативное пространство Hub4You, площадь Спортивная, 1а (16 этаж БЦ Гулливер), Киев
Стоимость: 150 грн
Спикер: Алиса Счастливых - психолог-практик, психотерапевт; Ольга Бегун - адвокат, тренер по личностному развитию.
На практике вы:
- активируете свой потенциал;
- настроитесь на внимательность к себе, своим настоящим импульсам и потребностям;
- раскроете поток креативности и осознанности.
Для кого будет полезно для тех, кто:
- чувствует потребность в самовыражении;
- если вы хотите, но не знаете как разблокировать поток (своей/творческой) энергии.
Предварительная регистрация обязательна.
Четверг, 5 января
Практикум: самоменеджмент лидера
Время проведения: 5 - 6 января 11:00 - 18:00
Место проведения: БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев
Стоимость: 4500 грн
На мероприятии вы узнаете, как развивать лидерские способности, расширить технологическую менеджментскую базу, повысить эффективность в управлении за счет роста точности в принятии каждодневных решений.
Предварительная регистрация обязательна.
Тренинг: входящие звонки при продаже услуг
Местопроведения: Professional Trainings, ул. Красноткацкая 42, оф. 316, Киев
Стоимость: 1850 грн
Спикер: Юлия Пелих - бизнес-тренер, эксперт по продажам и сервису
На мероприятии вы узнаете, как увеличить конверсию ваших услуг при обработке входящих звонков.
На тренинге спикер расскажет:
- как разработать алгоритм консультации клиента по телефону;
- о простых и эффективных инструментах продаж;
- какие основные ошибки допускают при телефонных продажах;
- как увеличить закрытые сделки.
Кому будет интересно:
- менеджерам по работе с клиентами;
- операторам кол-центров;
- сотрудникам, регистрирующим заказы клиентов по телефону.
Предварительная регистрация обязательна.
Тренинг: сегментация клиентов, таргетинг и позиционирование
Начало в 19:00
Местопроведения: Pro Business School, ул. Ванды Василевской 7, Киев
Маркетинговая стратегия компании успешна тогда, когда она отвечает на 3 основных вопроса - Что? Кому? И Как? Именно ответы на эти вопросы кроются в правильной сегментации клиентов, выборе целевых сегментов и формулировке правильного позиционирования товаров.
Предварительная регистрация обязательна.
Пятница, 6 января
Семинар: обучение персонала в компании
Время проведения: 6 - 7 февраля 11:00 - 18:00
Место проведения: БЦ Вектор, ул. Старокиевская 10г, Киев
Стоимость: 3300 грн
На семинаре вы узнаете:
- как связать цели обучения персонала со стратегическими целями компании;
- как сформировать понятие системного подхода к обучению персонала;
- как передать технологию построения системы корпоративного обучения;
- как практически отработать предложенную методику.
Кроме этого, вы познакомитесь с методами оценки экономической эффективности обучения и узнаете, как передать технологию построения учебного центра компании.
Предварительная регистрация обязательна.
Рождественский dixit в Циферблате
Начало в 18:00
Место проведения: креативное пространство Циферблат, ул. Владимирская 49-A, Киев
Стоимость: 45 грн
Новогодние праздники - это не только шампанское, оливье, вечеринки и тематические кинопросмотры. Если вы устали отдыхать и не хотите сидеть дома, на мероприятии вы сможете поиграть в Dixit - фантазийную игру в ассоциации. На встрече
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