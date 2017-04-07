Отдых с умом: полезные мероприятия 8 - 9 апреля

Десять интересных событий ближайших выходных, которые помогут вам лучше узнать себя и окружающий мир

Суббота, 8 апреля

Тренинг: отпор манипуляциям

Начало в 10:00

Место проведения: 18camel.com - Психология коммуникации, ул. Эспланадная 28, оф.6, Киев

Стоимость: 1 300 грн

Спикер: Дмитрий Овчинников - эксперт-верификатор, полиграфолог.

На тренинге вы узнаете:

что такое "провокативная модель поведения";

цели провокации;

как провокатор задает рамку отношений и встраивает ложное чувство вины и стыда;

провокативные лингвистические конструкции или как говорят и ведут себя провокаторы;

основные типы провокативных моделей поведения: детские, юношеские, взрослые, старческие;

как правильно "брызгать пафосом";

юмор, ирония, сарказм - как некоторые из основных моделей провокативной беседы;

агрессия - как одна из форм провокации;

как противодействовать провокатору. Срыв шаблона - основной прием противодействия и многое другое.

Тренинг будет интересен тем, кто:

каждый день сталкивается с провокациями;

ведет бизнес - переговоры и его оппоненты каждый раз проверяют на слабо;

ведет переговоры с агрессивными оппонентами;

страдает от истерик и скандалов;

понимает, что им манипулируют, но не знает, как этому противостоять;

интересуется провокативной моделью поведения.

Предварительная регистрация обязательна.

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Тренинг: искусство управления персоналом

Время проведения: 8 апреля - 9 апреля с 10:00

Местопроведения: CBP - Consult Business Partner, ул. Старокиевская 10Г, Киев

Спикер: Олена Жильцова - тренер по тайм-менеджменту, планированию и принятию управленческих решений.

Стоимость: 4000 грн

На двухдневном тренинге-интенсиве вы сможете разобраться в тонкостях тайм-менеджмента, планирования и принятия управленческих решений.

Обучение будет интересно для middle-менеджеров, собственников бизнеса, сотрудников с перспективой работы на управленческой должности и для всех, кто по долгу службы организовывает работу сотрудников компании.

В ходе тренинга все технологии отрабатываются на реальных примерах и задачах.

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Мастер-класс: оптимизм без розовых очков

Начало в 11:00

Место проведения: INVERIA flow space, ул. Владимирская 49А, Киев

Спикер: Елена Ставицкая - специалист в области HR-менеджмента, коуч, сертифицированный ассессор (оценка бизнес-компетенций).

Стоимость: 250 грн

Счастье и позитивное мышление сейчас довольно распространенные темы. Им посвящено много книг, выступлений, вебинаров.

На мероприятии спикер ответит на следующие вопросы:

как набраться энергии оптимизма;

возможно ли изменить стиль мышления.

Предварительная регистрация обязательна.

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Тренинг: переговоры в трех измерениях

Время проведения: 8 апреля до 9 апреля с 11:00 до 19:00

Место проведения: IZONE, ул. Набережно-Луговая 8, Киев

Спикер: Катерина Ластенко - тренер бизнес-школы Profi Space, руководитель ивент-агентства Hakuna Matata; Андрей Тяжлов - тренер бизнес-школы Profi Space, основатель агентства недвижимости Pari-tet.com.

Стоимость: 1200 грн

Два дня практических тренингов, теоретических модулей и физических упражнений для подготовки тела к новым формам поведения.

На мероприятии вы:

проведете ревизию уже имеющихся у вас знаний;

попробуете переосмысливать суть переговоров;

откроете в себе сильные стороны переговорщика, а также зоны развития на будущее;

постараетесь обрести уверенность в себе, как в переговорщике;

и многое другое.

Предварительная регистрация обязательна.

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Международный бизнес-форум: БизнесWOMAN 2017

Начало в 09:00

Место проведения: Киев

Стоимость: бесплатно

Спикеры: медийно известные и узнаваемые в Украине и мире женщины, достигшие значительных результатов в различных сферах деятельности на украинском и международном уровне.

Цель форума - консолидация женщин бизнеса, политики и социальной сферы для налаживания тесного сотрудничества, обмена опытом, репрезентации Украины в мире и содействия развитию малого и среднего бизнеса.

В мероприятии примут участие около 1000 женщин из разных стран мира. Среди участников: представительницы дипломатических структур, политикума, женских бизнес-клубов и предприятий, средств массовой информации, владельцы бизнеса, руководители общественных организаций, политических партий, научных и аналитических центров, международных организаций и фондов из разных регионов Украины и многих стран мира.

На форуме будут говорить о:

политике, международной дипломатии, безопасности;

бизнесе, инвестициях, экономических реформах;

социальной ответственности, образовании и культуре.

Предварительная регистрация обязательна.

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Конференция: прокачайся в ІТ - ImmersiveTechMeetup

Начало в 9:00

Место проведения: IDF Reforms Lab, ул. Верхний Вал 10, Киев

Стоимость: 100 грн

Спикеры: представители сферы IT и Digital

Эпоха инноваций упорно стирает границы между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Искусственный интеллект, Big Data, беспилотные автомобили, 3D-моделирование, биотехнологии, криптовалюта Bitcoin, технологии Blockchain все чаще становятся частью жизни обычных людей. Уже невозможно представлять мир без Интернета, мобильных технологий, автоматизации процессов и услуг.

Чтобы понять язык завтрашнего дня, необходимо изучать ее уже сегодня.

Предварительная регистрация обязательна.

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Мастер-класс по ораторскому мастерству: как быть убедительным

Начало в 15:00

Место проведения: America House Kyiv, ул. Николая Пимоненко 6, Киев

Спикер: Дмитрий Малиночка - тренер

Стоимость: бесплатно

Публичный выступление - это хорошая возможность заинтересовать в своей идее многих людей. Но и начинающие, и даже опытные ораторы сталкиваются с трудностями. Кому-то сложно делать презентации, кто волнуется, кому то трудно убедить и захватить коллег своей идеей.

На мастер-классе вы узнаете:

как ничего не забывать во время публичного выступления;

как подобрать нужные аргументы и построить линию аргументации;

эффективную структуру презентации;

как импровизировать во время речи;

как найти общий язык с разными слушателями;

полезные секреты убедительного выступления.

Предварительная регистрация обязательна.

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Воскресенье, 9 апреля

Выставка: лето 2017

Начало в 11:00

Место проведения: Radisson Blu Hotel, ул. Ярославов Вал 22, Киев

Стоимость: бесплатно

Что ждет вас на выставке:

групповые поездки в Англию, Канаду, США, Ирландию, Швейцарию и на Мальту, каникулы в Украине для школьников;

индивидуальные программы "под ключ" для студентов, взрослых и школьников в языковых центрах за границей;

персональные консультации представителей зарубежных школ и экспертов образовательной компании STUDY.UA;

специальные предложения от языковых школ и возможность забронировать программу прямо на выставке.

Предварительная регистрация обязательна.

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Лекция: ментальные центры

Начало в 12:00

Место проведения: офис студии Фермат, ул. Богатырская 6-б, офис 32, Киев

Спикер: Елена Больт - психолог

Стоимость: 500 грн

Встреча будет посвящена рассмотрению ментальных центров человека.

На мероприятии вы:

подробно разберетесья с функциями и механизмом работы Теменного и Аджна центров;

узнаете об эволюционной цели ментальной осознанности, о потоках осознанности Аджны;

узнаете, в чем сила и слабость ума, о задачах ума как Внешнего Авторитета.

Предварительная регистрация обязательна.

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Лекция: информационные войны

Начало в 12:30

Место проведения: FLEX Ukraine, ул. Эспланадная 20, 6 этаж, Киев

Спикер: Олег Саакян - политолог, эксперт по мировоззренческих и информационных войн.

Стоимость: бесплатно

На мероприятии спикер предложит вам научиться воспринимать информацию нерафинированной, объективной и многоэлементной.

Предварительная регистрация обязательна.

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