Отдых с умом: полезные мероприятия 8 - 9 апреля
Суббота, 8 апреля
Тренинг: отпор манипуляциям
Начало в 10:00
Место проведения: 18camel.com - Психология коммуникации, ул. Эспланадная 28, оф.6, Киев
Стоимость: 1 300 грн
Спикер: Дмитрий Овчинников - эксперт-верификатор, полиграфолог.
На тренинге вы узнаете:
- что такое "провокативная модель поведения";
- цели провокации;
- как провокатор задает рамку отношений и встраивает ложное чувство вины и стыда;
- провокативные лингвистические конструкции или как говорят и ведут себя провокаторы;
- основные типы провокативных моделей поведения: детские, юношеские, взрослые, старческие;
- как правильно "брызгать пафосом";
- юмор, ирония, сарказм - как некоторые из основных моделей провокативной беседы;
- агрессия - как одна из форм провокации;
- как противодействовать провокатору. Срыв шаблона - основной прием противодействия и многое другое.
Тренинг будет интересен тем, кто:
- каждый день сталкивается с провокациями;
- ведет бизнес - переговоры и его оппоненты каждый раз проверяют на слабо;
- ведет переговоры с агрессивными оппонентами;
- страдает от истерик и скандалов;
- понимает, что им манипулируют, но не знает, как этому противостоять;
- интересуется провокативной моделью поведения.
Предварительная регистрация обязательна.
Тренинг: искусство управления персоналом
Время проведения: 8 апреля - 9 апреля с 10:00
Местопроведения: CBP - Consult Business Partner, ул. Старокиевская 10Г, Киев
Спикер: Олена Жильцова - тренер по тайм-менеджменту, планированию и принятию управленческих решений.
Стоимость: 4000 грн
На двухдневном тренинге-интенсиве вы сможете разобраться в тонкостях тайм-менеджмента, планирования и принятия управленческих решений.
Обучение будет интересно для middle-менеджеров, собственников бизнеса, сотрудников с перспективой работы на управленческой должности и для всех, кто по долгу службы организовывает работу сотрудников компании.
В ходе тренинга все технологии отрабатываются на реальных примерах и задачах.
Мастер-класс: оптимизм без розовых очков
Начало в 11:00
Место проведения: INVERIA flow space, ул. Владимирская 49А, Киев
Спикер: Елена Ставицкая - специалист в области HR-менеджмента, коуч, сертифицированный ассессор (оценка бизнес-компетенций).
Стоимость: 250 грн
Счастье и позитивное мышление сейчас довольно распространенные темы. Им посвящено много книг, выступлений, вебинаров.
На мероприятии спикер ответит на следующие вопросы:
- как набраться энергии оптимизма;
- возможно ли изменить стиль мышления.
Предварительная регистрация обязательна.
Тренинг: переговоры в трех измерениях
Время проведения: 8 апреля до 9 апреля с 11:00 до 19:00
Место проведения: IZONE, ул. Набережно-Луговая 8, Киев
Спикер: Катерина Ластенко - тренер бизнес-школы Profi Space, руководитель ивент-агентства Hakuna Matata; Андрей Тяжлов - тренер бизнес-школы Profi Space, основатель агентства недвижимости Pari-tet.com.
Стоимость: 1200 грн
Два дня практических тренингов, теоретических модулей и физических упражнений для подготовки тела к новым формам поведения.
На мероприятии вы:
- проведете ревизию уже имеющихся у вас знаний;
- попробуете переосмысливать суть переговоров;
- откроете в себе сильные стороны переговорщика, а также зоны развития на будущее;
- постараетесь обрести уверенность в себе, как в переговорщике;
- и многое другое.
Предварительная регистрация обязательна.
Международный бизнес-форум: БизнесWOMAN 2017
Начало в 09:00
Место проведения: Киев
Стоимость: бесплатно
Спикеры: медийно известные и узнаваемые в Украине и мире женщины, достигшие значительных результатов в различных сферах деятельности на украинском и международном уровне.
Цель форума - консолидация женщин бизнеса, политики и социальной сферы для налаживания тесного сотрудничества, обмена опытом, репрезентации Украины в мире и содействия развитию малого и среднего бизнеса.
В мероприятии примут участие около 1000 женщин из разных стран мира. Среди участников: представительницы дипломатических структур, политикума, женских бизнес-клубов и предприятий, средств массовой информации, владельцы бизнеса, руководители общественных организаций, политических партий, научных и аналитических центров, международных организаций и фондов из разных регионов Украины и многих стран мира.
На форуме будут говорить о:
- политике, международной дипломатии, безопасности;
- бизнесе, инвестициях, экономических реформах;
- социальной ответственности, образовании и культуре.
Предварительная регистрация обязательна.
Конференция: прокачайся в ІТ - ImmersiveTechMeetup
Начало в 9:00
Место проведения: IDF Reforms Lab, ул. Верхний Вал 10, Киев
Стоимость: 100 грн
Спикеры: представители сферы IT и Digital
Эпоха инноваций упорно стирает границы между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Искусственный интеллект, Big Data, беспилотные автомобили, 3D-моделирование, биотехнологии, криптовалюта Bitcoin, технологии Blockchain все чаще становятся частью жизни обычных людей. Уже невозможно представлять мир без Интернета, мобильных технологий, автоматизации процессов и услуг.
Чтобы понять язык завтрашнего дня, необходимо изучать ее уже сегодня.
Предварительная регистрация обязательна.
Мастер-класс по ораторскому мастерству: как быть убедительным
Начало в 15:00
Место проведения: America House Kyiv, ул. Николая Пимоненко 6, Киев
Спикер: Дмитрий Малиночка - тренер
Стоимость: бесплатно
Публичный выступление - это хорошая возможность заинтересовать в своей идее многих людей. Но и начинающие, и даже опытные ораторы сталкиваются с трудностями. Кому-то сложно делать презентации, кто волнуется, кому то трудно убедить и захватить коллег своей идеей.
На мастер-классе вы узнаете:
- как ничего не забывать во время публичного выступления;
- как подобрать нужные аргументы и построить линию аргументации;
- эффективную структуру презентации;
- как импровизировать во время речи;
- как найти общий язык с разными слушателями;
- полезные секреты убедительного выступления.
Предварительная регистрация обязательна.
Воскресенье, 9 апреля
Выставка: лето 2017
Начало в 11:00
Место проведения: Radisson Blu Hotel, ул. Ярославов Вал 22, Киев
Стоимость: бесплатно
Что ждет вас на выставке:
- групповые поездки в Англию, Канаду, США, Ирландию, Швейцарию и на Мальту, каникулы в Украине для школьников;
- индивидуальные программы "под ключ" для студентов, взрослых и школьников в языковых центрах за границей;
- персональные консультации представителей зарубежных школ и экспертов образовательной компании STUDY.UA;
- специальные предложения от языковых школ и возможность забронировать программу прямо на выставке.
Предварительная регистрация обязательна.
Лекция: ментальные центры
Начало в 12:00
Место проведения: офис студии Фермат, ул. Богатырская 6-б, офис 32, Киев
Спикер: Елена Больт - психолог
Стоимость: 500 грн
Встреча будет посвящена рассмотрению ментальных центров человека.
На мероприятии вы:
- подробно разберетесья с функциями и механизмом работы Теменного и Аджна центров;
- узнаете об эволюционной цели ментальной осознанности, о потоках осознанности Аджны;
- узнаете, в чем сила и слабость ума, о задачах ума как Внешнего Авторитета.
Предварительная регистрация обязательна.
Лекция: информационные войны
Начало в 12:30
Место проведения: FLEX Ukraine, ул. Эспланадная 20, 6 этаж, Киев
Спикер: Олег Саакян - политолог, эксперт по мировоззренческих и информационных войн.
Стоимость: бесплатно
На мероприятии спикер предложит вам научиться воспринимать информацию нерафинированной, объективной и многоэлементной.
Предварительная регистрация обязательна.
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