Удобно или нет? Системы самообслуживания в супермаркетах

Системы самообслуживания - это забота о клиенте и рост прибыли Вашей компании

На правах рекламы

С каждым годом покупатель становиться все более требовательным и технологически избалованным, поэтому внедрение систем самообслуживания является закономерным шагом развития в ритейле. В западных странах такие системы не являются новинкой: первый магазин с кассами самообслуживания появился в США в 1992 году. В Европе кроме NCR и Fujitsu системы самообслуживания представлены кассами ITAB, Wincor Nixdorf и IBM (совместно с Toshiba), и с каждым годом их количество неизменно растет.

Касса самообслуживания позволяет покупателю обслужить себя самостоятельно: просканировать товар, расплатиться за него и получить чек.

Для ритейлеров выгода от использования таких касс очевидна. Это, прежде всего, колоссальная экономия на фонде оплаты труда, так как вместо одной кассы с кассиром можно установить 6-8 касс самообслуживания.

Значительно сокращается очередь на кассе и увеличивается пропускная способность магазина, а значит - прибыль.

Для магазина - плюсы для покупателей: возможность избежать больших очередей в "час пик", и, конечно же, вернуться в детство и поиграть в кассира каждому посетителю!

Почему процесс внедрения инновационных решений в украинском ритейле отстает от западных коллег?

Автоматизация торговли в Украине активно развивается, в том числе растёт интерес ритейла к системам самообслуживания: дефицит кассиров, желание увеличить пропускную способность магазинов и необходимость сокращения операционных затрат толкает к внедрению перспективных решений. Боязнь нового и высокая стоимость западных решений часто тормозит процессы внедрения инноваций. Со стоимостью системы самообслуживания не поспоришь - цена западных решений начинается от 15 тыс. евро. Такая система самообслуживания в украинских реалиях окупается годами, а стоимость дальнейшего обслуживания иностранных решений далеко не по карману отечественным компаниям. Украинские сети супермаркетов на сегодня внедряют, в основном, решения внутреннего производства: на стол или стойку устанавливается монитор, к системе подключается фискальный регистратор и банковский терминал. Прием наличных на таких решениях не возможен, что не позволяет воспользоваться такой кассой минимум 50% покупателей.

Вперед в настоящее и будущее! Сегодня Self-checkout уже доступен любому бизнесу

В этом году компания "Хамелеон Софт" на Retail & Development Business Summit 2017 представила собственное бюджетное решение "INDIGO" с возможностью расчета как банковскими картами, так и наличными.

В отличие от аналогов, стоимость решения в разы дешевле - от 1800 Евро, а окупается в срок до 6 месяцев. Работа со сдачей в INDIGO реализована в нескольких вариантах:

- оплата коммунальных услуг;

- зачисление на банковскую карту;

- пополнение бонусного счета;

- печать скидочного купона;

- выдача наличных (при наличии специального устройства).

Доступны варианты комплектации как с контрольным взвешиванием, так и без, а интеграция кассы реализуема в любую существующую учетную систему магазина.

Системы самообслуживания - это забота о клиенте и рост прибыли Вашей компании.