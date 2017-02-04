Губернатор Шарм-эль-Шейха: Больше всего на курорте украинцев

Халед Фуда о росте туристического потока из Украины, переговорах с Россией, вопросах безопасности и кредитах для местного бизнеса

Крушение в октябре 2015 года пассажирского лайнера авиакомпании Кагалымавиа, который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, ударило по туристической отрасли Египта. Россияне и британцы отказались от поездок. Самыми многочисленными туристами на курорте стали украинцы, которых завлекают низкими ценами на отдых. Каким образом Египет планирует восстанавливать туристический поток и как поддерживает местный бизнес? Об этом в блиц-интервью ЛІГА.net рассказывает губернатор Южного Синая (Шарм-эль-Шейх, Таба, Дахаб, Эт-Тур и пр.) Халед Фуда.

- Сколько туристов посетило Южный Синай в прошлом году?

- Туристический поток сокращается. Например, в 2016 году приехало около 1 млн туристов, тогда как в 2015-м - 1,5 млн. В предыдущие годы наш регион посещало не менее 3 млн путешественников, а резкое падение потока связано с отсутствием россиян и британцев.

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В прошлом году в Шарм-эль-Шейхе большинство туристов составляли украинцы. На курорт приехало около 270 000 человек, примерно на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Ранее украинцы занимали четвертое-пятое место по туристическому потоку, а сейчас вышли на первое.

- Российские СМИ пишут, что полеты в Египет будут возобновлены в конце февраля. Это правда?

- Российское правительство говорит, что полеты будут разрешены в ближайшее время. Даты не называют. Но нам кажется, что это произойдет в течение месяца.

- Министерство туризма Турции компенсирует туроператорам $6 300 за каждый прибывший на курорт самолет, на борту которого свыше 100 пассажиров. Планируете ли внедрять подобную программу?

- Нет. Мы сконцентрировались на поддержке отелей. Central Bank of Egypt выделил $250 млн на выдачу беспроцентных кредитов для местных отельеров. Средства можно получить на строительство новых гостиниц или перестройку существующих. От выплаты процентов заемщик освобождается на два года.

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- Какие новые рынки планируете осваивать?

- Сейчас активно работаем на рынках Китая, Азербайджана и Индии. Мы надеемся, что нам удастся восстановить прежний туристический поток - около 3 млн туристов в год.

- Какие изменения внесли в правила безопасности?

- Мы полностью перестроили аэропорт Шарм-эль-Шейха, укомплектовали его новыми системами проверки безопасности. Вы знаете, что перед трапом самолета каждый пассажир должен указать на свой багаж. Перед входом во все учреждения установлены металлические рамки контроля. Этому вопросу мы уделяем огромное внимание.