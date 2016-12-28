Стокгольмский суд взыскал с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа

Стокгольмский арбитраж удовлетворил второй иск Ostchem и взыскал с ОПЗ $193,36 млн основного долга за поставки газа и $57,8 млн пени

Южный городской суд Одессы отказал кипрской Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража от 25 июля о взыскании с Одесского припортового завода общей суммы долга в размере $251,2 млн. Об этом говорится в решении суда от 22 декабря, обнародованном в едином реестре.

Из текста решения следует, что еще 25 июля этого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил второй иск Ostchem и взыскал с ОПЗ $193,36 млн основного долга за поставки газа и $57,9 млн пени за просрочку платежей. Ранее об этом решении публично никто не говорил.

Перед этим, 31 марта этого года, Стокгольмский арбитраж удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited и постановил Одесскому припортовому заводу до 31 августа 2016 года воздержаться от отчуждения либо обременения каким-либо образом своих необоротных активов.

Суд отказал удовлетворить ходатайство компании Фирташа в связи с неправильным оформлением документов юристами Ostchem.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) производит химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Государство пытается безуспешно приватизировать ОПЗ несколько лет. Ostchem с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, по данным ЛІГА.net, монопольными покупателями продукции завода.

Долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года. Именно в этот период Газпром снизил цену газа для Ostchem с $430 до $265 за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по $430. Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

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