Faraday Future представила конкурента Tesla

Первый серийный электромобиль Faraday Future может преодолевать на 200 км больше, чем Tesla S P100D с одного заряда

Третьего января, на предпоказе крупнейшей выставки электроники CES-2017 (Лас-Вегас, Невада, США), американский изготовитель электронных машин Faraday Future показал свой первый серийный электромобиль - FF 91. Об этом говорится в сообщении USA Today.





Согласно данным компании, новый автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 2,39 секунды. А на одном заряде FF 91 сможет преодолеть 700 км. Мощность нескольких электромоторов суперкара - 1050 л/с. Для сравнения Tesla S P100D разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и проезжает на одном заряде около 500 км.





В Faraday Future заявили, что обладателем автомобиля можно стать, заплатив $5000, которые как бы резервируют место на покупку авто. Как пишет The Verge, получить новый электрокар смогут только первых 300 человек, оплативших депозит. А получат они свой автомобиль в 2018 году.





Полную стоимость новой модели Faraday Future не называет, но в компании говорят, что их целью является поставка характеристик ультра-роскошного автомобиля по цене премиум-седана. По данным USA Today, большинство премиальных седанов, таких как BMW 7-й серии, могут стоить от $80 000 до $100 000.



