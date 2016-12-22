Код в мешке. Как ядро системы ПриватБанка оказалось в Америке

ПриватБанк успел создать отдельную IT-компанию, которую теперь ничто не связывает с государством. Клиенты Привата могут переехать в другой банк

Национализация ПриватБанка - это, безусловно, новость года. Только ленивый еще не обсудил, сколько государству теперь придется влить в банк денег, чтобы обезопасить всю финансовую систему от коллапса. Почти все украинцы уже слышали о том, что большая часть кредитов ПриватБанка могла быть выдана связанным с бизнес-империей Игоря Коломойского юрлицам. И теперь существуют серьезные риски их невозврата. Но мало кто пока знает о том, насколько зависимой является система ПриватБанка от команды IT-специалистов, которые ее обслуживают.

Что кому принадлежит

Права на систему интернет-банкинга Приват24 вместе с остальными активами перешли в собственность государства. Данные Укрпатента это подтверждают. Торговая марка остается за банком, интернет-домен - тоже.





Но у облачной операционной системы Corezoid - ядра онлайн-сервисов банка и своего рода "клея" для десятков тысяч микропроцессов Привата, другая судьба. Как выяснилось, она принадлежит американской компании Middleware Inc (Делавер). Об этой компании практически ничего не известно. Кроме того, что она была основана в августе 2014 года. Middleware также является собственником стартапа HyperComments (система комментариев для сайта) и проектов Deepmemo.com, Sender.mobi и share.creditcard.





Как сообщил ЛІГА.net СЕО Corazoid Александр Витязь, американская компания принадлежит ему и зарубежной инвесткомпании, ее название он не уточняет. "Автором и владельцем патентов на изобретения являюсь я", - уточнил Витязь. До 16 декабря он занимал должность зампредправления ПриватБанка, руководителя центра электронного бизнеса. После увольнения новых предложений не получал, уверяет Витязь.

Известно, что IT-команда ПриватБанка начала работать над Corazoid еще в 2005 году. Банк также инвестировал в развитие этого проекта. Хотя точные суммы никогда не назывались. ОС позволяет связывать любые программы от разных поставщиков, используемые банком без хардкодинга, - то есть очень быстро и дешево. Это дает возможность значительно ускорить любые бизнес-процессы и принятие решений.

С 2013 года штаб-квартира Corezoid (как уже отдельной компании) находится в Калифорнии. В связи с тем что Corezoid - отельная компания, ПриватБанк работает с ней на условиях договора.

Продолжит ли Corezoid обслуживать систему ПриватБанка на старых условиях после его национализации?

Работа онлайн-сервисов ПриватБанка становится зависимой от продолжения сотрудничества с американской компанией. И оперативно заменить ядро системы государству вряд ли удастся. "При наличии формализованной документации, которой наверняка нет, на это уйдет 180 дней при сильной команде и желании бизнеса", - предполагает IT-бизнесмен и миноритарный акционер Датагруп Александр Кардаков. "Весь софт уникальный. Программисты приватовские. И заменить его - это лет пять минимум", - считает руководитель крупного государственного IT-проекта, пожелавший остаться неназванным. Сложность состоит еще и в том, что многие сотрудники банка привыкли пользоваться Corezoid. Работать на другой платформе они пока не умеют. И уйдет время, чтобы их этому обучить.

Сам же Витязь, отвечая на вопрос о том, может ли ПриватБанк оперативно перейти на другую платформу (вместо Corezoid), говорит, что все будет зависеть прежде всего от стратегии его нынешнего собственника.

По его словам, возможны три варианта развития событий:

- Приват24 продолжит развиваться согласно утвержденной стратегии;

- покупка стандартного IT-решения и переход на него. "Но с нашими объемами это займет более 6 месяцев и потребует много ресурсов на разворачивание и стыковку с банковским ядром", - уточняет Витязь;

- передача карточного портфеля ПриватБанка в другой банк. "Этот вариант наиболее вероятен и понятен коллегам, так как требует исключительно административных и бухгалтерских усилий", - уточняет СЕО Corezoid. То есть клиенты просто переподпишут договоры с другим финучреждением и будут обслуживаться уже с помощью его IT-систем.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что удобство и функциональность Приват24 преувеличены маркетологами банка, а аналогичные системы онлайн-банкинга от других банков "не очень отличаются". Своя интернет-система есть и у государственного Ощадбанка (Ощад24/7). Не исключено, что она и приютит клиентов Привата.

Заработает ли Corezoid на Привате?

Если внимательно изучить условия лицензионного соглашения Corezoid, на которых он работает со своими клиентами, то вероятность прекращения обслуживания в одностороннем порядке может показаться очень большой. "Мы оставляем за собой право изменять, приостанавливать, удалять или отключать доступ к услугам в любое время без предварительного уведомления. Ни в коем случае мы не несем ответственности за удаление или блокирование доступа к нашей службе. Мы также можем налагать ограничения на использование или доступ к нашей службе без предварительного уведомления или обязательства" - так выглядит один из пунктов лицензионного соглашения.

Витязь уверяет, что у ПриватБанка и других крупных компаний действуют персональные соглашения. А на cайте размещена, по его словам, классическая оферта для розничных клиентов. "И некоторые выглядящие странно запреты направлены на торговцев детской порнографией, а не добросовестных клиентов", - подчеркивает СЕО.

Coreziod уже обслуживает с разной степенью проникновения четыре банка, три платежные системы и сотни предприятий, говорить собеседник ЛІГА.net. Расценки для ПриватБанка Corezoid повышать не планирует. Цена зависит от потребления. Потребляешь ноль - платишь ноль", - уточняет Витязь.