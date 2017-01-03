Бык и воробей: военные роботы в мире и Украине

Мировой рынок военных роботов вырастет с $13,55 млрд в 2015-м до $21,11 млрд к 2020 году. Об этом говорится в сообщении WhaTech со ссылкой на отчет исследовательской фирмы MarketsandMarkets. Быстрее всех будет расти рынок Европы. Это связано с увеличением военных действий в регионе, в том числе в Украине, пишет WhaTech. Пока лидером остается Северная Америка за счет растущего числа случаев терроризма в регионе и развития технологий.

Наземные технологии





На фото: робот Legged Squad Support System

Lockheed Martin - американская компания, лидер на рынке боевых роботов. Она разработала роботизированного мула-проходимца с системой поддержки задач взвода SMSS (Squad Mission Support System), которого использует армия США. Он может в автономном режиме нести на себе 700 кг, передвигаясь следом за солдатами. Таким образом SMSS обеспечивает взводу поддержку необходимыми запасами - продовольствием, оружием - и может помочь с эвакуацией раненых.

Система поддерживает разные режимы: ручное и дистанционное управление, голосовые команды, возврат к оператору, движение к месту по выбранным точкам координат, возвращение по сформированной траектории, навигация по координатным точкам GPS, следование за человеком и транспортным средством. SMSS вошла в контакт с армией США в 2011 году для испытаний в Афганистане. Разработка прекрасно себя зарекомендовала, и солдаты попросили продолжить ее эксплуатацию. ЛІГА.net узнала, что подобные разработки делает также американская компания Northrop Grumman, израильская Israel Aerospace Industries, французская Sera.

Кстати, необычной разработкой робота, обеспечивающего материально-техническое снабжение солдатов, занималось управление исследовательскими проектами Минобороны США DARPA. Оно создало Legged Squad Support System (LS3) - четвероногого робота, похожего на большого быка. По задумке робот должен был так же следовать за солдатами, перенося их продовольствие и другие вещи. А за счет своих ног робот может передвигаться по самым сложным местностям. Однако разработку поместили в хранилище в 2015 году, так как она была слишком шумной и возникали сложности с ее ремонтом во время передвижения батальона. С 2010 года на LS3 потратили $42 млн.