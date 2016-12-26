ФГИУ объявил конкурс на должность гендиректора Президент-Отеля
Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс на замещение вакантной должности генерального директора ЧАО Президент-Отель. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Среди требований к претендентам для участия в конкурсном отборе на должность генерального директора ЧАО Президент-Отель: высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не меньше 5 лет, способность управлять изменениями, ориентация на результат, коммуникация, лидерские навыкиработы в команде, деловые навыки.
Заявления и конкурсные предложения принимаются в срок по 7 января 2017 года. Конкурсный отбор состоится 7 февраля 2017 года.
Напомним, ФГИУ отменил аукцион по продаже 100% акций ПАО Президент-Отель. Такое решение принято в связи с тем, что Киевский апелляционный административный суд 24 декабря не отменил запрет на продажу объекта.
25 ноября ФГИУ выставил на продажу 100% акций Президент-Отеля со стартовой ценой 330,1 млн грн. После публикации информации о его продаже окружной административный суда Киева вынес постановление о запрете приватизации госпакета акций компании по иску строительной компании Квадр, которая является арендатором отеля. В ответ ФГИУ подал апелляцию на данное решение суда.
Справка. Президент-Отель (ранее гостиница Интурист) построен в Киеве в 1990 году. В первом полугодии 2015 года чистая прибыль отеля увеличилась на 59,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 7,4 млн гривень.
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