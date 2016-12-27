Торговые войны. Чем закончится противостояние МАФов и КГГА

Столичные коммунальные службы снесли три четверти нелегальных МАФов. Предприниматели утверждают, что работают законно. Кто из них прав?

В конфликт между Киевской администрацией и собственниками МАФов вмешалась Генпрокуратура. "В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", - написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко.

В последние дни противостояние между городом и бизнесом приобрело резонанс. Предпринимателей возмущает тот факт, что киоски ночью без предупреждения разрушают штурмовые команды в балаклавах. Юристы говорят, что это вынужденное решение: демонтировать торговые точки легально практически нереально.

Удастся ли прокуратуре погасить конфликт?

Скандальные сносы

Киевская администрация объявила войну МАФам в прошлом году. По словам советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, общая площадь незаконно установленных МАФов достигала около 200 000 кв м. Торговых точек, у которых есть все разрешительные документы, вдвое меньше. "Ежедневно в столице появлялось около 20 новых МАФов", - рассказывает Белоцерковец.

С 2011 года в Киеве действует мораторий на установку новых киосков, новые разрешения с тех пор не выдавались. В 2014 году город согласился легализовать лишь часть объектов. Разрешение от чиновников получили МАФы, которые есть на ортофотоплане (съемка из космоса, на фото видны кровли всех объектов) 2013 года. КГГА подписала с собственниками около 6 000 МАФов договоры на уплату паевых взносов. "Они перечисляют в казну около 80 млн грн в год", - говорит он.

В 2015 году КГГА не решилась сносить незаконные МАФы своими силами. Мощности коммунального предприятия Киевблагоустройство позволяют демонтировать только пять МАФов в день, но этого недостаточно, отмечает Белоцерковец. "Поэтому город провел тендер, нанял частные компании и привлек охранные структуры", - сообщил он. Кто занимается сносом киосков - неизвестно. Названия компаний советник мэра не озвучивает.

За последние несколько месяцев город демонтировал киоски на Троещине, рынке Юность, КПИ, около станций метро Оболонь, Берестейская и Лесная. По мнению чиновников Киевской администрации, сейчас в Киеве размещено около 40 000-50 000 кв м незаконно установленных киосков. Демонтировать их планировали до середины следующего года.

Претензии сторон

Как происходит демонтаж? Люди в балаклавах приезжают ночью, разрушают имущество и избивают предпринимателей, говорит глава Киевского городского комитета защиты бизнеса Николай Кривороб. "Бизнесмены подают заявления в полицию, но расследование фактически не проводится", - утверждает он.

Действия чиновников заставляют торговцев выходить на акции протеста. Бизнесмены ночуют в киосках, а также нанимают охрану из числа бывших АТОшников, признает Кривороб. Снос объектов все чаще приводит к столкновениям между сторонами.

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По словам Белоцерковца, демонтажники скрывают лица из-за возможной мести со стороны предпринимателей. Город не намерен останавливаться, снос конструкций поддерживает руководство столицы и все фракции Киеврады, уверяет он.

На чьей стороне закон?

Киев должен получить решение суда на снос МАФа, а затем предупредить его собственника, рассказывает консультант по юридическим вопросам девелоперской компании UDP Сергей Перчак. "На мой взгляд, демонтировать объект только на основании предписания нельзя. Насколько этот документ законный и где гарантия, что чиновник не допустил ошибку?" - рассуждает он.

Если действовать исключительно по законной процедуре, демонтировать киоски практически невозможно, считает старший партнер юридической группы LCF Артем Стоянов. Он поясняет, что владелец МАФов может затягивать легальную процедуру на годы и город фактически потеряет рычаги влияния на сложившуюся ситуацию.