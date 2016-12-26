Медиагруппа Коломойского закрывает Ukraine Today
26.12.2016 18:40
В 2017 году англоязычный проект 1+1 Медиа прекращает работу
С 01 января 2017 года группа 1+1 Медиа Игоря Коломойского закрывает проект Ukraine Today. Об этом ЛІГА.net сообщила пресс-служба компании.
"Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", - прокомментировал генеральный директор 1+1 Медиа Александр Ткаченко. По его словам, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, для группы оказалось непосильно.
Сообщается, что группа выполнит все свои обязательства перед сотрудниками UT в полном объеме в соответствии с действующими политик компании и норм КЗоТ.
По итогам 2015 года сигнал канала охватывал более 17 млн домохозяйств в Европе и США, что обеспечивает вещателю 8,5 просмотров сайта при 2,5 посетителей за год и более 120 тыс. подписчиков в соцсетях и 10 млн. просмотров видео на YouTube. телевизионную аудиторию.
Бюджет канала в 2016 году урезали практически вдвое. На 2016 год у канала были планы совместно с Министерством экономического развития и торговли запустить проект Reform Watch (На страже бизнеса). Планируется создание серии программ, в ходе которых иностранные журналисты оценивают ход реформ в той или иной отрасли. Для производства одного эпизода необходимо $40 000, а таких эпизодов запланировано 15. Совместно с Киево-Могилянской бизнес-школой планировалось также создание цикла передач об украинском бизнесе - Bussiness Inside. Бюджет проекта - $75 000, которые года назад уже были найдены благодаря поддержке Еврокомиссии.
"Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", - прокомментировал генеральный директор 1+1 Медиа Александр Ткаченко. По его словам, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, для группы оказалось непосильно.
Сообщается, что группа выполнит все свои обязательства перед сотрудниками UT в полном объеме в соответствии с действующими политик компании и норм КЗоТ.
По итогам 2015 года сигнал канала охватывал более 17 млн домохозяйств в Европе и США, что обеспечивает вещателю 8,5 просмотров сайта при 2,5 посетителей за год и более 120 тыс. подписчиков в соцсетях и 10 млн. просмотров видео на YouTube. телевизионную аудиторию.
Бюджет канала в 2016 году урезали практически вдвое. На 2016 год у канала были планы совместно с Министерством экономического развития и торговли запустить проект Reform Watch (На страже бизнеса). Планируется создание серии программ, в ходе которых иностранные журналисты оценивают ход реформ в той или иной отрасли. Для производства одного эпизода необходимо $40 000, а таких эпизодов запланировано 15. Совместно с Киево-Могилянской бизнес-школой планировалось также создание цикла передач об украинском бизнесе - Bussiness Inside. Бюджет проекта - $75 000, которые года назад уже были найдены благодаря поддержке Еврокомиссии.
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