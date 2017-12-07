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Депутаты одобрили финансирование крымских телеканалов

07.12.2017 19:23
244 депутата проголосовали за продолжение финансирования крымских телеканалов
Депутаты одобрили финансирование крымских телеканалов

Верховная Рада дала добро на финансирование крымских телеканалов. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в пункт 16 заключительных положений Бюджетного кодекса 7345 проголосовали 244 депутата.

Финансовая поддержка негосударственных телерадиокомпаний, которые работали на территории Крыма, предусмотрена за счет бюджетной программы "Расселение и обустройство депортированных крымских татар и представителей других национальностей, депортированных с территории Украины".

Такое финансирование в заключительных положениях Бюджетного кодекса было предусмотрено в 2016 году.

Изменениями предлагается исключить из текста цифры "2016" и оставить такое финансирование, пока действует программа поддержки переселенцев из Крыма.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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