Экономика "Сватов". Сколько денег потеряет Зеленский
LIGA.net разбиралась, чем это решение чревато для создателей сериала и транслировавших его телеканалов, а также есть ли основания для запрета других фильмов.
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"Сваты" - украинский комедийный сериал производства Студии Квартал 95. Всего снято шесть сезонов и мюзикл "Новогодние Сваты". Также студия выпустила телепередачу "Сваты у плиты", сериал "Байки Митяя" и мультипликационный сериал "Сватики". Премьерные показы сериала "Сваты" выходили в Украине на телеканалах Интер, 1+1, ICTV, российском канале Россия-1 и белорусском канале Беларусь 1. Летом текущего года стартовали съемки 7-го сезона. После запрета показа в Украине продюсер сериала Владимир Зеленский сообщил, что закрывает проект.
Ожидаемая реакция
Производитель сериала - Студия Квартал 95 - тут же отреагировал на запрет. "Запрет шести сезонов сериала "Сваты", которые были отсняты в период с 2008 по 2013 год, - это абсурдное решение, которое противоречит здравому смыслу", - говорится в официальном заявлении Студии. В сериале никогда не было политического подтекста, заявил в Facebook-обращении Владимир Зеленский. "Сваты - это про семью, про любовь, про детей", - подчеркнул он.
Медийщики попросили чиновников разъяснить, попадут ли под запрет другие продукты, в создании которых принимал участие актер, и когда будут предприняты аналогичные действия против других лиц, которые также посещали Крым для участия в съемочных процессах или гастролей. Среди них - Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин.
"Сваты" в деньгах
Авторы не раскрывают бюджетов на производство сериала. Можно ориентироваться только на рыночные цифры. По словам главы Star Media Влада Ряшина, стоимость производства одной серии в Украине стартует от $30 000. И за эти деньги можно снять не самый качественный продукт. По оценкам главы Медиа Группы Украина Евгения Лященко, цена телечаса праймового сериала может колебаться в диапазоне $35 000-60 000. Оценка директора 1+1 Медиа Александра Ткаченко ниже - от $20 000 до $50 000 за серию.
Итого, если учесть, что в шести сезонах "Сватов" 64 серии плюс 4 серии фильма "Сваты за кадром", бюджет уже выпущенных сезонов - минимум $2 млн.
Зарабатывать на "Сватах" могли и телеканалы. В пресс-службе 1+1 LIGA.net ответили, что сериал смотрели 82% телезрителей в аудитории 4+. Согласно данным Индустриального телевизионного комитета, серия "Сватов-5" на Плюсах (показ в прайм-тайме 29 октября) попала в топ-программ на украинском ТВ за октябрь. Согласно прайсу 1+1, опубликованному рекламным агентством Соната, стоимость 30 секунд (один рекламный блок) рекламы в вечернее время достигает 50 000-60 000 грн без НДС.
Что дальше?
В Студии Квартал 95 уже заявили, что будут оспаривать решение о запрете в международных судебных инстанциях. Механизм принятия решений о причислении людей к категории лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, и о лишении прокатных свидетельств им неясен. "В Минкульте, СБУ, Нацсовете и СНБО нет ответов на эти вопросы", - уверяют в Студии Квартал 95.
Есть ли шансы на успех? Решение Госкино об аннулировании государственной регистрации сериала "Сваты" может быть обжаловано в судебном порядке, подтвердила Мария Коваль, адвокат юрфирмы Ильяшев и Партнеры. "Другие фильмы с участием Федора Добронравова тоже могут запретить. Запрет таких фильмов в данном случае - это полномочие Госкино в соответствии с возложенной на него задачей реализации государственной политики в сфере кинематографии", - добавляет адвокат.Младший юрист адвокатского объединения Макмел Лилия Белоус говорит, что указанные органы вправе запрещать показ фильма при наличии реальных обоснованных обстоятельств. "Но наличие таких обстоятельств, которые легли в основу принятого решения о запрете, четко определить невозможно", - считает юрист. Ведь СБУ, как и другие государственные органы, принимая то или иное решение, не раскрывает конкретики для сторонней оценки.
Тем временем в Минкульте уже назвали условие, при котором разрешат трансляцию "Сватов" в Украине. Заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук в эфире одного из телеканалов сообщил, что для сохранения сериала и продолжения его трансляции создатели должны заменить Добронравова на другого актера.
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