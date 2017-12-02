Экономика "Сватов". Сколько денег потеряет Зеленский

Студия Квартал 95 продавала серию "Сватов" за $100 000-200 000. Украина была не единственным рынком сбыта для сериала













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"Сваты" - украинский комедийный сериал производства Студии Квартал 95. Всего снято шесть сезонов и мюзикл "Новогодние Сваты". Также студия выпустила телепередачу "Сваты у плиты", сериал "Байки Митяя" и мультипликационный сериал "Сватики". Премьерные показы сериала "Сваты" выходили в Украине на телеканалах Интер, 1+1, ICTV, российском канале Россия-1 и белорусском канале Беларусь 1. Летом текущего года стартовали съемки 7-го сезона. После запрета показа в Украине продюсер сериала Владимир Зеленский сообщил, что закрывает проект.



Ожидаемая реакция



Производитель сериала - Студия Квартал 95 - тут же отреагировал на запрет. "Запрет шести сезонов сериала "Сваты", которые были отсняты в период с 2008 по 2013 год, - это абсурдное решение, которое противоречит здравому смыслу", - говорится в официальном заявлении Студии. В сериале никогда не было политического подтекста, Как сообщила пресс-служба Госкино, решение связано с тем, что снимавшийся в сериале российский актер Федор Добронравов, по решению СБУ, включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. За неделю до запрета "Сватов" Добронравова объявили персоной нон-грата. В начале ноября аналогичные санкции применили еще к двум актерам "Сватов" - Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину. Причиной такого решения в Госпогранслужбе назвали незаконное пересечение актерами границы с Крымом. Добронравову вменяют еще и публичные заявления о принадлежности полуострова России. LIGA.net разбиралась, чем это решение чревато для создателей сериала и транслировавших его телеканалов, а также есть ли основания для запрета других фильмов.Производительсериала - Студия Квартал 95 - тут же отреагировал на запрет. "Запрет шести сезонов сериала "Сваты", которые были отсняты в период с 2008 по 2013 год, - это абсурдное решение, которое противоречит здравому смыслу", - говорится в официальном заявлении Студии. В сериале никогда не было политического подтекста, заявил в Facebook-обращении Владимир Зеленский. "Сваты - это про семью, про любовь, про детей", - подчеркнул он.





По версии Студии Квартал 95, единственная цель таких действий - отвлечь внимание общества от острых актуальных проблем: войны на Востоке, экономического и политического кризиса в стране, ухудшения уровня жизни. Авторы сериала настаивают на том, что "Сваты" - украинский продукт, который продвигает Украину на международной арене.





LIGA.net независимый эксперт в сфере продакшена Александр Захлюпаный "В Казахстане и Эстонии по их формату сняли собственные версии "Сватов", - говорит он. В разные сезоны сериал продавали в Россию, Беларусь, Казахстан, Молдову, Латвию, Литву, Эстонию, Израиль и Болгарию, рассказалнезависимый эксперт в сфере продакшена Александр Захлюпаный "В Казахстане и Эстонии по их формату сняли собственные версии "Сватов", - говорит он.





В 1+1 также возмущены решением Госкино. "Почему именно сейчас встал вопрос о запрете популярного сериала украинского производства - для нас остается загадкой. При этом другие сериалы и фильмы с участием Добронравова, которые демонстрировались на украинском ТВ, остались без внимания органов власти", - говорится в заявлении 1+1.



Медийщики попросили чиновников разъяснить, попадут ли под запрет другие продукты, в создании которых принимал участие актер, и когда будут предприняты аналогичные действия против других лиц, которые также посещали Крым для участия в съемочных процессах или гастролей. Среди них - Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин.



"Сваты" в деньгах



Авторы не раскрывают бюджетов на производство сериала. Можно ориентироваться только на рыночные цифры. По словам главы Star Media Влада Ряшина, стоимость производства одной серии в Украине стартует от $30 000. И за эти деньги можно снять не самый качественный продукт. По оценкам главы Медиа Группы Украина Евгения Лященко, цена телечаса праймового сериала может колебаться в диапазоне $35 000-60 000. Оценка директора 1+1 Медиа Александра Ткаченко ниже - от $20 000 до $50 000 за серию.



Итого, если учесть, что в шести сезонах "Сватов" 64 серии плюс 4 серии фильма "Сваты за кадром", бюджет уже выпущенных сезонов - минимум $2 млн.





Сколько Квартал 95 зарабатывал на сериале? До кризиса цена за одну серию для канала Россия 1 могла достигать $200 000, предполагает Захлюпаный. "Для украинских каналов цена могла быть ориентировочно втрое ниже", - уточняет он. По его оценкам, Украина приносила около 20% прибыли от продажи прав на сериал.





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По данным украинского Forbes, в 2015 году 1+1 платил за 25-минутную серию "Сватов" столько же, сколько за часовой выпуск "Вечернего квартала" - $100 000. Кинопризводство приносит Кварталу 95 30-50% всего годового дохода, рассказывал изданию руководитель "Кино Квартала" Андрей Яковлев.





В последние годы "Сваты" также хорошо монетизировались и в интернете. Как заявил Владимир Зеленский, только на YouTube "Сваты" собрали 800 млн просмотров.



Зарабатывать на "Сватах" могли и телеканалы. В пресс-службе 1+1 Зарабатывать на "Сватах" могли и телеканалы. В пресс-службе 1+1 LIGA.net ответили, что 82% телезрителей в аудитории 4+. Согласно данным Индустриального телевизионного комитета, серия "Сватов-5" на Плюсах (показ в прайм-тайме 29 октября) попала в топ-программ на украинском ТВ за октябрь. Согласно прайсу 1+1 , опубликованному рекламным агентством Соната, стоимость рекламы в вечернее время достигает 50 000-60 000 грн без НДС. сериал смотрели30 секунд (один рекламный блок)

Что дальше? В Студии Квартал 95 уже заявили, что будут оспаривать решение о запрете в международных судебных инстанциях. Механизм принятия решений о причислении людей к категории лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, и о лишении прокатных свидетельств им неясен. "В Минкульте, СБУ, Нацсовете и СНБО нет ответов на эти вопросы", - уверяют в Студии Квартал 95. Есть ли шансы на успех? Решение Госкино об аннулировании государственной регистрации сериала "Сваты" может быть обжаловано в судебном порядке, подтвердила Мария Коваль, адвокат юрфирмы Ильяшев и Партнеры. "Другие фильмы с участием Федора Добронравова тоже могут запретить. Запрет таких фильмов в данном случае - это полномочие Госкино в соответствии с возложенной на него задачей реализации государственной политики в сфере кинематографии", - добавляет адвокат.



Тем временем в Минкульте уже назвали условие, при котором разрешат трансляцию "Сватов" в Украине. Заместитель министра культуры Украины Младший юрист адвокатского объединения Макмел Лилия Белоус говорит, что указанные органы вправе запрещать показ фильма при наличии реальных обоснованных обстоятельств. "Но наличие таких обстоятельств, которые легли в основу принятого решения о запрете, четко определить невозможно", - считает юрист. Ведь СБУ, как и другие государственные органы, принимая то или иное решение, не раскрывает конкретики для сторонней оценки.Тем временем в Минкульте уже назвали условие, при котором разрешат трансляцию "Сватов" в Украине. Заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук в эфире одного из телеканалов сообщил , что для сохранения сериала и продолжения его трансляции создатели должны заменить Добронравова на другого актера.





По словам замминистра, запретив показ сериала, Госкино выполнило нормы закона. "Дальше - мяч на поле создателей сериала", - говорит Рыбачук.





Мария Бровинская

Стас Юрасов

