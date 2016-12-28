Газпром пытается убедить Еврокомиссию, что он не монополист

ЕК с 2012 года расследует нарушение Газпромом антимонопольного законодательства Европейского Союза

ПАО Газпром представило Европейской Комиссии предложения по урегулированию в рамках продолжающегося антимонопольного расследования деятельности Газпрома в Центральной и Восточной Европе, передает Интерфакс.

Как сообщается, Еврокомиссия изучит позицию Газпрома, после чего следующим этапом формальной процедуры должно стать тестирование рынком.

"Наши предложения сформированы по итогам серии консультаций между ЕС, РФ и Газпромом, проводимых с 2013 года. За последние годы мы провели ряд конструктивных обсуждений с Европейской Комиссией, в ходе которых у сторон была возможность детально обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство Еврокомиссии. Представленные Газпромом предложения - результат серьезной проработки, и демонстрируют нашу готовность учитывать в установленном порядке замечания европейской стороны по вопросам газового рынка там, где это обосновано и возможно. Мы надеемся, что Еврокомиссия, а в конечном итоге и рынок, положительно отреагируют на наши предложения, которые должны позволить достичь прогресса в рамках этого дела и добиться его завершения в ближайшем будущем", - заявил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев.

Еврокомиссия в 2012 г. инициировала расследование о потенциальном нарушении Газпромом антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 г. выдвинула официальное Уведомление о претензиях.

В заявлении ЕК по итогам финальных переговоров с Газпромом в октябре 2016 г. говорилось: "Наша цель - быть уверенными, что запрет на трансграничную перепродажу газа отменен для всех и каждого, а также содействие потокам газа на рынках Центральной и Восточной Европы, которые на сегодня не имеют достаточных инфраструктурных связей с другими регионами ЕС (такие как Болгария или Прибалтика). Во-вторых, мы хотим, чтобы цены на газ в Центральной и Восточной Европе отражали конкурентные рыночные ориентиры".

Также ЕК хочет быть уверена, что Газпром не будет предпринимать никаких действий по отношению к клиентам, опираясь на возможности газовой инфраструктуры и своей позиции на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа ПАО Газпром к трубопроводу OPAL - одному из отводов от Северного потока.

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