Первая партия азербайджанской нефти прибыла в Украину

ПАО Укртатнафта готовится перерабатывать азербайджанскую нефть и выпускать бензин стандарта Евро-5

Укртатнафта готовится принять на переработку азербайджанскую легкую нефть - партия Azeri Light в количестве 80 тыс. тонн уже прибыла в Украину в последних числах декабря и будет поставлена ​​для переработки на Кременчугский НПЗ.

Как сообщает пресс-служба компании, в целом планируется, что общий объем таких поставок на ПАО Укртатнафта в 2017 году достигнет 1,3 млн тонн.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря договоренностям между президентами Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ, сказано в сообщении компании.

Поставщиком нефтяного сырья выступает государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. С октября прошлого года SOCAR уже осуществляет поставки иранского газового конденсата на ПАО Укртатнафта. В 2016 году благодаря реализации общего проекта по диверсификации поставок энергоресурсов Укртатнафта уже увеличила переработку на 11%, а в предыдущих планах компании - увеличение переработки более чем на 41%.

"Благодаря реализации проекта не только увеличится загрузка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, но и возрастут объемы прокачки нефти по системе нефтепроводов ОАО Укртранснафта. Все это будет способствовать росту украинской экономики и увеличению налоговых поступлений в госбюджет. Также благодаря поставкам на Кременчугский НПЗ нефтяного сырья с низким содержанием серы и использованию современных технологий ПАО Укртатнафта планирует увеличить производство высококачественных нефтепродуктов и осуществить полный переход на производство топлива, соответствующего параметрам стандарта Евро-5", - отмечают в компании.

Напомним, в начале декабря 2016 года сообщалось, что поставки азербайджанской нефти в Украину заблокированы.

2 ноября ПАО Укртранснафта и ПАО Укртатнафта (оператор Кременчугского НПЗ) подписали протокол о намерениях прокачать в ближайшие три года 4 млн тонн азербайджанской нефти на завод.

В июле в ходе совместной с президентом Украины Петром Порошенко встрече, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан и Украина заинтересованы в реализации проекта Одесса-Броды для транспортировки нефти.

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