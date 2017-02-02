Черкассыоблэнерго может возглавить экс-директор Укрэнерго

Собрание акционеров 13 февраля решит кому достанется подконтрольная государству компания

Компания Сварог Эссет Менеджмент, которой владеет предприниматель Константин Григоришин, предлагает назначить главой энергопоставляющей компании Черкассыоблэнерго бывшего руководителя государственной НЭК Укрэнерго Юрия Касича.

Это следует из обновленной повестки дня собрания акционеров Черкассыоблэнерго, обнародованной Фондом государственного имущества.

Сварог Эссет Менеджмент, как владелец более 5% облэнерго, внесла кандидатуру Касича на рассмотрение собрания акционеров, назначенного 13 февраля.

Касич возглавил Укрэнерго с декабря 2014 по октябрь 2015 года и был уволен после скандала связанного с закупкой трансформаторов. До этого он работал в компаниях, принадлежащих Григоришину. Сам Григоришин в интервью Украинской правде подтвердил, что Касич был назначен в Укрэнерго по его рекомендации.

Свои предложения также внесла компания УкрЭско (государство владеет 99%). Компания предлагает назначить главой компании Олега Самчука, бывшего коммерческого директора Житомироблэнерго (91% акций владеет группа VS Energy Евгения Гинера, Александра Бабакова и Михаила Воеводина).

Кандидатурой от ФГИ остается Виктор Корчинский, который в прошлом году выиграл конкурс на главу Черкассыоблэнерго. Государство владеет 71% черкасской компании (25% - УкрЭско, 46% - ФГИ), 24% принадлежит Сварог Эссет Менеджмент Григоришина.

Как сообщалось, собрание акционеров Черкассыоблэнерго 1 декабря прошлого года назначило главой наблюдательного совета компании Василия Богатыря, УкрЭско, По информации сайта Верховной Рады, полный тезка Богатыря является помощником на общественных началах народного депутата от фракции БПП Александра Домбровского.

Домбровский исполняет обязанности главы комитета Верховной Рады по ТЭК.