Украина обещала МВФ ввести абонплату за газ до 1 августа
Украина обязалась с 1 августа выделить из общей конечной цены природного газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) плату за его доставку на основе присоединенной мощности (так называемая абонентская плата за пользование газовой инфраструктурой). Об этом говорится в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), опубликованном на сайте Министерства финансов.
"До конца июля мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам (КСД) для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона; применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с 1 мая (новый структурный маяк)", - гласит документ.
Такое же обязательство Украина брала на себя и в предыдущем меморандуме с МВФ.
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Напомним, 4 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявила, что приостанавливает действие решения о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей.
До этого президент Украины озвучил мнение, что действие постановления о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей должно быть приостановлено.
3 апреля заявила, что обратится в Кабинет министров с предложением "обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения".
Как известно, НКРЭКУ изменила методику расчета тарифов на газ. Предполагалось, что с 1 апреля украинцы будут платить за газ по двум тарифам.
Подробнее в материале: Двойной счет. Как вырастет цена газа для 40% украинцев
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