Украина обещала МВФ ввести абонплату за газ до 1 августа

В меморандуме с МВФ указано, что Украина до 1 августа должно ввести абонплату за пользование газовой инфраструктурой

Украина обязалась с 1 августа выделить из общей конечной цены природного газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) плату за его доставку на основе присоединенной мощности (так называемая абонентская плата за пользование газовой инфраструктурой). Об этом говорится в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), опубликованном на сайте Министерства финансов.

"До конца июля мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам (КСД) для улучшения адресности; введем корректировки социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона; применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с 1 мая (новый структурный маяк)", - гласит документ.

Такое же обязательство Украина брала на себя и в предыдущем меморандуме с МВФ.



Читайте также: Минфин обнародовал полный текст меморандума с МВФ

Напомним, 4 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявила, что приостанавливает действие решения о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей.

До этого президент Украины озвучил мнение, что действие постановления о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей должно быть приостановлено.

3 апреля заявила, что обратится в Кабинет министров с предложением "обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения".

Как известно, НКРЭКУ изменила методику расчета тарифов на газ. Предполагалось, что с 1 апреля украинцы будут платить за газ по двум тарифам.

Подробнее в материале: Двойной счет. Как вырастет цена газа для 40% украинцев

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.