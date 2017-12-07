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Нафтогаз нашел еще двух партнеров для управления ГТС

07.12.2017 17:35
Нафтогаз Украины договорился еще с двумя европейскими компаниями о сотрудничестве в сфере управления ГТС
Нафтогаз нашел еще двух партнеров для управления ГТС

НАК Нафтогаз Украины подписал меморандум с голландской компанией Gasunie и французской GRTgaz о сотрудничестве в сфере использования мощностей украинской газотранспортной системы. Об этом на конференции о развитии товарного биржевого рынка сообщил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко, пишет УНИАН.

"Работа с потенциальными партнерами по управлению ГТС уже активизирована. Мы подписали меморандум с двумя ведущими европейскими операторами: с голландской Gasunie и французской GRTgaz", - сказал он.

Голландская Gasunie считается одной из лучших европейских компаний с точки зрения организации своей работы, а также с ее участием было создано наиболее ликвидный рынок газа в Европе, отметил Витренко.

Также Витренко объяснил задачу, которую госкомпания поставила перед инвестиционным банком Rothschild.

"В будущем будет проведен конкурс (по выбору европейского партнера, который будет привлечен к управлению украинской ГТС - ред.). Условия конкурса должны быть согласованы с Кабмином. Окончательное решение принимает парламент. Наша работа - это просто нанять инвестиционного банкира. Банкиры непосредственно работают с нами и правительством, в ближайшее время они начнут работать с парламентом. Они, как независимая организация, должны обеспечить прозрачность этого процесса, в том числе устранить все спекуляции по поводу конфликта между "Нафтогазом" и правительством", - сказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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