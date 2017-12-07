Титанические долги. Фирташ спасает от банкротства бизнес в Крыму

Крымский Титан Дмитрия Фирташа должен российскому ВТБ почти $40 млн. Фирташ в ответ переводит активы на новую российскую компанию

Российский госбанк ВТБ банкротит крымский бизнес Дмитрия Фирташа. 18 ноября ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании неплатежеспособной местной компании Титановые инвестиции, в аренде у которой находится имущественный комплекс Юкрейниан Кемикал Продактс (ранее - Крымский Титан, Армянск) Дмитрия Фирташа. ООО Титановые инвестиции занимается экспортом продукции Крымского Титана после аннексии Крыма Россией, а также снабжает предприятие сырьем.

Чтобы сохранить позиции в Крыму, Дмитрий Фирташ планирует перевести крымский бизнес на новосозданную компанию - ТитанАктив, рассказал LIGA.net менеджер одной из компаний холдинга Group DF, объединяющей активы Фирташа.

LIGA.net выяснила, как Фирташ планирует избежать банкротства своего титанового бизнеса.

Уйти от банка

18 ноября в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск от российского банка ВТБ к московской компании Титановые инвестиции. Банк просит признать компанию банкротом. Суть и объем денежных претензий банка в иске не раскрываются.

Скорее всего, речь идет о кредите ВТБ, привлеченном ООО Титановые инвестиции в 2015 году. В августе этого года ВТБ предъявил в суде требование к компании ПАО Юкрейниан Кемикал Продактс и Титановым инвестициям о солидарном взыскании $39,4 млн задолженности по этому кредиту. В середине ноября московский суд передал дело в Хозяйственный суд Киева. Согласно отчетности Юкрейниан Кемикал Продактс, компания должна была погасить кредит еще в 2016 году.





ООО Титановые инвестиции создано в Москве в июне 2014 года для легализации работы Крымского Титана в аннексированном Крыму. Сам Крымский Титан был переименован в Юкрейниан Кемикал Продактс и сменил регистрацию с Армянска на Киев.

Позже Титановым инвестициям передали в аренду целостный имущественный комплекс крымского предприятия Фирташа. Учредителем и директором Титановых инвестиций изначально был Александр Емелин, который ранее возглавлял целый ряд компаний Фирташа - венгерскую Euronit Kereskedelmi, российскую Зангас-НГС и швейцарскую Cronos Im-Ex AG. Позже единственным собственником компании стала кипрская офшорка Letan Investments Limited, которая фигурирует в списке активов Дмитрия Фирташа, составленном ФБР.

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Первое заседание суда в Москве по иску ВТБ о банкротстве состоится 13 февраля 2018 года. Хозсуд Киева назначил рассмотрение дела по взысканию $39,4 млн долга с Юкрейниан Кемикал Продактс и Титановых инвестиций на 11 декабря.

Чтобы избежать проблем с бизнесом из-за судебных тяжб, Group DF Фирташа решил передать имущественный комплекс Крымского Титана в аренду другому предприятию, рассказал LIGA.net менеджер одной из компаний холдинга. "Этой компанией станет ТитанАктив, - говорит он. - Компания уже заключила ряд договоров об экспорте диоксида титана (основная продукция Крымского Титана. - Ред.)".

Согласно российскому реестру юридических лиц, ООО ТитанАктив зарегистрировано 3 ноября в Москве по тому же адресу, что и Титановые инвестиции: улица Нижняя Красносельская, 5. Директором и собственником компании числится уже упомянутый Александр Емелин. Компания, согласно реестру, будет заниматься управлением арендованным имуществом, производством и оптовой торговлей химическими продуктами.

В пресс-службе Group DF LIGA.net сообщили, что компания не комментирует работу любых бизнесов в Крыму в связи с "избыточной заполитизированностью".

Работа под санкциями

Перевод активов Крымского Титана на новую компанию может не только помочь Фирташу избавиться от долговых претензий ВТБ, но и частично решит проблему снабжения предприятия сырьем.

Титановые инвестиции были основным поставщиком ильменита на крымское предприятие. В октябре 2016 года из-за поставок на полуостров в обход украинского законодательства против компании были введены санкции решением Совета национальной обороны и безопасности. Титановые инвестиции поставляли в Крым ильменит в том числе из Украины, транзитом через российские порты, сообщала в 2015 году Администрация морских портов Украины.

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С 2017 года основным поставщиком сырья для предприятия Фирташа в Крыму стала компания Центр оптимальных технологий (ЦОТ, Москва), рассказал LIGA.net один из участников рынка минеральных удобрений в Украине. Эта же компания является основным дистрибьютором на российском рынке продукции Крымского Титана, а также государственной компании Сумыхимпром (контролирует менеджмент Фирташа. - Ред.), говорится на сайте ЦОТ.

ЦОТ на 100% принадлежит малоизвестной кипрской фирме Ohna Holdings Limited. Компания зарегистрирована по одному адресу с Титановыми инвестициями и ТитанАктивом. По данным Федеральной таможенной службы, которые есть у LIGA.net, Центр оптимальных технологий после введения санкций против Титановых инвестиций (с октября 2016 года) начал поставлять ильменитовый концентрат в Крым.





Всего за этот период компания завезла около 170 000 тонн импортного сырья на $48 млн, из которых прямые поставки из Украины составили около 9000 тонн. Какой объем был в дальнейшем поставлен на Крымский Титан, LIGA.net узнать не удалось. При этом Титановые инвестиции завезли в Крым, согласно таможенным данным, около 12 000 тонн ильменита на $1,7.

По данным ФТС, ЦОТ закупает ильменит для поставок в Крым, в том числе украинского происхождения. Сырье изначально экспортируется из украинских портов компаниями Валки Ильменит (принадлежащей Фирташу), а также государственной Объединенной горно-химической компанией (ОГХК). В дальнейшем транзитом через Турцию (порт Самсун) или другие страны поставляется в порты Крыма.









Чтобы легализовать поставки, в схеме доставки сырья в Крым участвует ряд посредников - Melville ltd (Великобритания), Balloro trading limited ltd и Rescom Mineral Trading FZE (обе - ОАЭ), свидетельствуют данные ФТС.

Крымский Титан по-прежнему испытывает нехватку сырья, рассказывает менеджер Group DF на условиях анонимности. "С декабря 2016 года в Крым завозится ильменит из Шри-Ланки, Норвегии (Titania AS. - Ред.) и Бразилии (Сristal Pigmentos s.a. - Ред.), - говорит он. - Этих объемов хватает, чтобы загрузить завод на 40-50% от проектной мощности".