Китайский гигант Huawei открывает R&D центр в Украине
07.04.2017 14:25
В нашей стране в Huawei уже работает более 450 человек
Китайский телеком-гигант Huawei открывает R&D центр в Украине. Об этом вчера сообщил директор Huawei Ukraine Чжоу Хаодзе в рамках Дня технологий в НСК Олимпийский.
По его словам, центр расположен в Киеве. Менеджер также добавил, что в Украине в Huawei уже работает более 450 человек. И инвестиции в страну, по его словам, продолжатся. Ставка делается на три сегмента одновременно - потребительский (гаджеты), телеком-оборудование и enterprise (IT-решения, железо).
Как выяснила LIGA.net в ходе конференции, первые два десятка человек в R&D уже набраны.
Напомним также, что в начале года Huawei открыла в Киеве собственный сервисный центр.
-
18:42
-
17:40
-
17:15
-
17:08
-
16:39
-
29229
-
11696
-
8777
-
6434
-
6018
Новости партнеров