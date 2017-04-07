Китайский гигант Huawei открывает R&D центр в Украине

В нашей стране в Huawei уже работает более 450 человек

Китайский телеком-гигант Huawei открывает R&D центр в Украине. Об этом вчера сообщил директор Huawei Ukraine Чжоу Хаодзе в рамках Дня технологий в НСК Олимпийский.

По его словам, центр расположен в Киеве. Менеджер также добавил, что в Украине в Huawei уже работает более 450 человек. И инвестиции в страну, по его словам, продолжатся. Ставка делается на три сегмента одновременно - потребительский (гаджеты), телеком-оборудование и enterprise (IT-решения, железо).

Как выяснила LIGA.net в ходе конференции, первые два десятка человек в R&D уже набраны.

Напомним также, что в начале года Huawei открыла в Киеве собственный сервисный центр.