Киевстар решил продавать смартфоны с кешбэком 20%

Например, кешбэк при покупке iPhone X составит 7600 грн

Мобильный оператор Киевстар с 5 декабря 2017 года до 31 января 2018 года будет возвращать 20% стоимости смартфона на мобильный счет или оплачивать 2 платежа рассрочки абонента при покупке любого смартфона в его магазинах.

В пресс-службе оператора уточнили, что кешбэк начисляется на 1 или 2 номера предоплаченной связи Киевстар по усмотрению абонента.

"Бонусные средства можно использовать на услуги мобильной связи Киевстар: абонентскую плату, международные разговоры, связь в роуминге, SMS-сообщения и другие (за исключением контент-услуг)", - отмечают в пресс-службе оператора.

Бонусами можно воспользоваться в течение 6 месяцев.

Для контрактных абонентов Киевстар предлагает рассрочку на 20 месяцев без комиссии, при которой оператор оплатит 2 платежа рассрочки вместо абонента.

Напомним, еще один мобильный оператор lifecell в этом году основал дочернюю компанию Paycell. Как говорится в отчете Turkcell (владелец украинского оператора) за третий квартал, новая дочерняя структура была основана в том числе и для того, чтобы предоставлять абонентам кредит на устройства.

Летом этого года Vodafone Украина сообщал о намерении в скором времени представить отдельную компанию, которая займется продажей различных мобильных гаджетов. Компания заявляла о готовности работать с нулевой маржой.