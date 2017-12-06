Презумпция виновности. Как будут штрафовать за плохую парковку

Фотофиксация и штрафы, парковочные дружины и эвакуаторы. С 2018 года в Украине хотят запустить новую систему контроля парковки

"Плата за парковку - это прямой случай, когда богатые делятся с бедными. Люди, обладающие автомобилем, его ремонтируют, заправляют, платят за парковку - и таким образом пополняют бюджет своего города. За эти средства город становится лучше, а дороги - качественнее и безопаснее", - заявил народный депутат Антон Геращенко в ходе круглого стола "Стоп парковке без правил. Реформа коснется каждого водителя".

Геращенко и его коллеги презентовали новый "парковочный закон" (законопроект №5364), который призван ликвидировать стихийную парковку и заторы на городских улицах. Среди нововведений - новые парковочные инспекторы, фотофиксация нарушений, бесконтактные штрафы. Документ уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Авторы рассчитывают, что депутаты его примут до конца года, а заработает он уже с начала 2018-го.

"В Украине ежедневно происходят тысячи нарушений правил парковки, а реально в прошлом году за неуплату парковки на всю страну было составлено 257 протоколов - менее одного протокола в день. Механизм не работает", - говорит один из разработчиков законопроекта Павел Фролов.



Читайте также - Нормальной парковки в Киеве не будет: пилотный проект провалился

Авторы рассчитывают, что новый механизм контроля платы за парковку позволит увеличить поступления в местные бюджеты, а значит, муниципалитеты получат деньги на улучшение транспортной инфраструктуры. Кроме того, с помощью новой системы штрафов местные власти смогут контролировать и распределять транспортные потоки в городе, снижая количество частного транспорта на наиболее загруженных улицах.



Парковочный законопроект публично поддержало МВД, платформа Реанимационный пакет реформ, общественное объединение Вместе против коррупции, мэры 16 крупнейших украинских городов.



Чего стоит ждать водителям? LIGA.net выделила шесть ключевых новаций депутатского законопроекта.



Парковочные инспекторы



Украинские города смогут создавать службу муниципальных инспекторов, которые наравне с полицией будут привлекать к ответственности тех, кто нарушил правила остановки-стоянки автомобилей и не оплатил услугу парковки. Парковочные дружины будут финансироваться за счет местного бюджета. Инспекторы смогут выписывать штрафы и эвакуировать машины. Все случаи эвакуации детально выписаны в законопроекте - всего их 16.

Читайте также - 5 причин, почему ты паркуешься как мудак и как это исправить

"Сейчас в законе прописано, что автомобиль можно эвакуировать, если он существенно мешает движению. Но это оценочное понятие, которое сложно доказать", - говорит Фролов. В новой версии документа вольная трактовка исключается. Автомобиль смогут эвакуировать, например, если он стоит на проезжей части в два ряда, на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакаде, мосту, пешеходных переходах, при выезде с прилежащих территорий, на полосе общественного транспорта, велодорожках и т.д.

Фото-/видеофиксация

Для задержания транспортного средства инспекторы обязаны будут в режиме фотосъемки или видеозаписи зафиксировать нарушения в протокол.



"У инспекторов будет соответствующая экипировка и программное обеспечение. Съемка ведется с руки, там будет указываться местонахождение автомобиля, дата и время съемки. Информация будет защищена и закрыта от вмешательства", - объясняет Фролов.

Штрафы без водителя



Инспектор не обязан дожидаться водителя, как сейчас. Копия постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения будет оставляться на лобовом стекле автомобиля.



В постановлении будет указан идентификатор доступа к информации о нарушении, и водитель сможет ее просмотреть.

За неуплату парковки придется заплатить штраф, в 20 раз превышающий стоимость одного часа парковки, исходя из тарифа, установленного местным советом.

"Сейчас штраф за неуплату парковки - от 136 до 204 грн, независимо от места, где произошло нарушение, - рассказывает Фролов. - Мы не повышаем, а, наоборот, понижаем штрафы". По его словам, устанавливая разные тарифы на парковку, местные власти смогут регулировать въезд транспорта в центр города и загруженность различных улиц.



Читайте также - Лучше ли Подолу без автомобилей? Первые итоги эксперимента

Также предусмотрены два льготных периода оплаты штрафа, когда можно будет заплатить 50% - в момент фиксации и в десятидневный период после получения постановления собственником автомобиля.

Сейчас только в Киеве действуют три различных тарифа по оплате стоимости парковки в зависимости от территориального расположения площадки (5, 7 или 10 грн за 1 час).

Безналичный расчет



Вводится запрет на наличный расчет при уплате парковочного сбора. Предполагается, что муниципалитеты введут автоматизированную систему оплаты - через мобильное приложение, терминалы, банковский счет и т.д.



Таким образом из расчетов исключается человеческий фактор, что минимизирует возможность коррупции.



Также предусмотрена ответственность инспекторов за получение оплаты на руки. Штраф - от 850 грн.

Презумпция виновности



Законопроект создает механизм "заочного" привлечения к административной ответственности собственника автомобиля, а не человека, который непосредственно им управлял. Авторы утверждают, что так система работает в странах ЕС и большинстве развитых цивилизованных городов мира.



"В мире вас не спрашивают, а сначала машину увозят, и лишь потом вы платите за то, чтобы забрать ее со штрафплощадки. И платите совершенно другие деньги, чем здесь. Все делается прозрачно, для того чтобы избежать любых человеческих факторов или трактовок", - объясняет депутат Киевсовета Георгий Ясинский.

Читайте также - Экономика проезда. Как Киеву избежать транспортного коллапса

Поскольку в Украине очень много автомобилей находятся не в управлении их владельцев, в законопроекте прописан механизм, защищающий права собственника. Модель позаимствовали в Эстонии. У хозяев авто появится возможность вносить в реестр собственников автомобилей МВД данные лица, которое непосредственно управляет автомобилем (создается отдельное поле "ответственный пользователь"). В таком случае "письма счастья", будут приходить на указанное лицо, а не на владельца.

Несогласный со штрафом владелец не сможет забрать эвакуированный автомобиль со штрафплощадки, пока не заплатит. Только после этого он может оспорить решение о штрафе в судебном порядке.

Конституционные риски



Большинство экспертов и урбанистов соглашаются, что Украина чуть ли не единственная страна в Европе, где проблема парковки никак не решается, и законодательные изменения необходимы. Тем не менее нынешняя попытка перезапустить систему контроля парковки может провалиться - законопроект могут признать антиконституционным и нарушающим права человека.

В Украине существует и действует решение Конституционного суда от 22 декабря 2010 года (№23рп/2010), который в свое время не только приостановил, но и отложил внедрение автофиксации почти на шесть лет. В частности, в нем говорится, что юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер и никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

"Этим решением ответственность за административное правонарушение привязывается к конкретному лицу, - говорит адвокат и правозащитник Вадим Володарский. - Нельзя человека привлечь к ответственности за то, что у него в собственности имущество, с помощью которого кто-то что-то совершил".

Читайте также - Пустой выхлоп. Видеофиксация нарушений ПДД обречена на провал

Володарский уверен, что если законопроект будет принят, люди станут массово опротестовывать постановления в судебном порядке. "Суд обязан проверять любую норму закона на соответствие Конституции, следовательно, если люди будут ссылаться на конституционные нормы с решением Конституционного суда, где выражена соответствующая правовая позиция, суды будут вынуждены в массовом порядке отменять эти постановления и становиться на сторону водителя", - говорит Володарский.

Юрист Артем Багинский отмечает, что после конституционной реформы в Украине применяется такой механизм, как конституционная жалоба. "Достучаться в Конституционный суд сейчас намного легче, чем раньше, - отмечает он. - Я уверен, что этот закон будет пересмотрен Конституционным судом, и высока вероятность, что он признает его неконституционным".





Читайте также - От автомобиля к пешеходу. Каким будет киевский транспорт





Не дожидаясь принятия законопроекта, столичные власти уже начали его применять. "Пока у полиции не будет законных оснований наказывать водителей за неправильную парковку, они будут бросать машины где угодно. Поэтому Киев не стал ждать принятия законопроекта. Киевсовет проголосовал решение, содержащее список из 68 улиц, на которых хаотично припаркованные автомобили, блокирующие или затрудняющие движение, будут забирать эвакуаторы", - сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.