Дом моды Gucci заподозрили в уклонении от уплаты налогов

В итальянских офисах Gucci прошли обыски по подозрении в неуплате налогов на 1,3 млрд евро

Итальянские правоохранители обыскали офисы дома моды Gucci из-за подозрений в неуплате налогов. Об этом сообщает La Stampa.

По версии полиции, Gucci уклонялся от выплаты налогов, в течение нескольких лет отражая свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения. Итальянский бюджет, предположительно недосчитался налогов на 1,3 млрд евро.

В самой компании подтвердили обыски во Флоренции и Милане, заверив, что сотрудничает с представителями власти и не считают, что совершали нечто противозаконное.

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Gucci - итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. Принадлежит французскому конгломерату Kering и является второй крупнейшей по объёмам продаж компанией-производителем модных товаров после LVMH.

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