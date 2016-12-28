ЗАЗа больше нет: завод сменил название и форму собственности
26 декабря 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества Запорожский автомобильный завод (ПАО ЗАЗ) было принято решение изменить название и тип компании на частное акционерное общество Промавтоинвест. Об этом свидетельствует протокол собрания.
За соответствующее решение проголосовали владельцы 100% акций.
Необходимые изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2016 г.
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Отметим, что по данным Ассоциации автопроизводителей автомобилей Укравтопром, в октябре 2016 г. ЗАЗ произвел 12 коммерческих автомобилей, в ноябре - 50.
В 2015 году ЗАЗ выпустил 3,937 тыс. единиц автотранспорта, что на 71% меньше, чем в 2014 году. При этом выпуск легковых автомобилей сократился на 71% - до 3,624 тыс. штук, коммерческих - на 27%, до 229 штук, а автобусов - вырос на 71%, до 84 единиц.
ЧАО Промавтоинвест - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию УкрАвто, которая является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов.
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