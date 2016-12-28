ЗАЗа больше нет: завод сменил название и форму собственности

Крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины теперь официально называется ЧАО Промавтоинвест

26 декабря 2016 г. на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества Запорожский автомобильный завод (ПАО ЗАЗ) было принято решение изменить название и тип компании на частное акционерное общество Промавтоинвест. Об этом свидетельствует протокол собрания.

За соответствующее решение проголосовали владельцы 100% акций.





Необходимые изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 декабря 2016 г.

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Отметим, что по данным Ассоциации автопроизводителей автомобилей Укравтопром, в октябре 2016 г. ЗАЗ произвел 12 коммерческих автомобилей, в ноябре - 50.

В 2015 году ЗАЗ выпустил 3,937 тыс. единиц автотранспорта, что на 71% меньше, чем в 2014 году. При этом выпуск легковых автомобилей сократился на 71% - до 3,624 тыс. штук, коммерческих - на 27%, до 229 штук, а автобусов - вырос на 71%, до 84 единиц.

ЧАО Промавтоинвест - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию УкрАвто, которая является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов.

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