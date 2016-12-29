ЗАЗ заявил, что не менял название

На заводе отметили, что информация о переименовании и смене формы собственности не относится к ПАО ЗАЗ

ПАО ЗАЗ - Запорожский автомобилестроительный завод не менял название и форму собственности. Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

"Информация о переименовании и смене формы собственности ПАО АвтоЗАЗ на ЧАО Промавтоинвест не относится к ПАО ЗАЗ (юридический адрес 69600, г. Запорожье, пр-т. Соборный, 8, председатель правления Николай Михайлович Евдокименко). Смена названия и формы собственности относится к эмитенту ПАО АвтоЗАЗ (юридический адрес 69002, г. Запорожье, ул. Первая Литейная, 40, генеральный директор Черненко Максим Александрович)", - уточняется в сообщении компании.

Напомним, ранее был обнародован протокол собрания акционеров ЗАЗ, в котором отмечалось, что ПАО Запорожский автомобильный завод было переименовано в ЧАО Промавтоинвест.





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