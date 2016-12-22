Верховная Рада освободила авиастроителей от уплаты НДС
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий до 1 января 2025 года освободить от уплаты налога на добавленную стоимость импорт товаров и работ для нужд самолетостроительной промышленности. За законопроект "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно поддержки самолетостроительной отрасли)" втором чтении и в целом проголосовали 253 народных депутата, передает БизнесЦензор.
Также законопроект освобождает от налога на прибыль и уплаты земельного налога предприятия, осуществляющие разработку или изготовление летательных аппаратов и двигателей к ним, за исключением земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства.
Кроме того для операций по продаже продукции (услуг), произведенной за счет госбюджета, установлена льготная ставка НДС в размере 0%.
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Как отмечается в выводах профильного парламентского комитета, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость импорт товаров и работ для нужд самолетостроительной промышленности уже действовало в Украине с 2002 по 2016 год.
Кроме того, парламент также принял закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли". Принятие законопроекта №3458-д поддержали 246 нардепов.
Законом установлен конкретный перечень товаров для нужд отечественных авиастроительных предприятий, импорт которых в Украину будет освобожден от уплаты ввозной пошлины и НДС.
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