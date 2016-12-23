В США оштрафована фармкомпания за подкуп чиновников из Украины
Фармацевтическая компания Teva (Израиль) выплатит штраф в $519 млн для урегулирования обвинений в подкупе чиновников в ряде государств. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Как передает Reuters, компания платила миллионы долларов взяток в Мексике, России и Украине для продвижения своей продукции.
Компания выплатит штраф в размере $283 млн в рамках закона США о противодействии коррупции за рубежом по обвинению Минюста США, также $236 млн штрафа на прибыль и проценты для урегулирования гражданского дела, которое рассматривает Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США.
Teva также признала, что ее руководство давала взятки украинским правительственным чиновникам, чтобы получить разрешение на продажу препаратов.
В Минюсте США отмечают, что взяточничество имело место более 10 лет назад.
По данным комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку США, коррупционная схема Teva принесла компании более $200 млн незаконной прибыли.
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