Гройсман рассказал о тяжелом состоянии ОПЗ

Завод был целью для коррупции и махинаций, заявил премьер-министр

ПАО Одесский припортовый завод требует нового подхода к очистке предприятия от долгов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"ОПЗ находится в тяжелом состоянии, есть планы по публичной приватизации. Завод был целью для коррупции и махинаций. Мы видим неэффективное управление предприятием, в том числе Фондом государственного имущества. Это требует нового подхода по очистке предприятия от долгов, выведения из состояния убыточности. Это вопрос является одним из приоритетов работы правительства ", - сказал Гройсман.

Он рассказал, что Кабинет министров занимается поиском вариантов, которые позволят обеспечить ритмичную работу предприятия.

"Конъюнктура на рынке минеральных удобрений - отрицательная. Поэтому себестоимость продукции является неприемлемой, исходя из того, каким является рынок. Для нас важно найти правильное решение, чтобы оздоровить предприятие и дать возможность качественно работать. Мы будем этим заниматься", - заверил премьер-министр.

Напомним, ранее источники, близкие к руководству Фонда госимущества, рассказали о том, что готовится план свертывания приватизации Одесского припортового завода) и смены руководства предприятия.

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