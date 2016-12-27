28 декабря решится судьба ОПЗ - Кубив

Правительство будет исходить не только из экономических интересов, но и из соображений национальной безопасности

Министерство экономического развития и торговли Украины 28 декабря, возможно, примет решение по дальнейшей деятельности ПАО Одесский припортовый завод. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономразвития Степан Кубив на итоговой пресс-конференции министерства.

"Три дня назад провели совещание по ОПЗ… Завтра (28 декабря, - ред.) должны быть экономико-финансовые расчеты и будет принято решение", - сказал он.

Кубив подчеркнул, что принимая решение о судьбе ОПЗ, правительство будет исходить не только из экономических интересов, но и из соображений национальной безопасности.

Напомним, конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей. Ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус заявил, что в случае срыва приватизации, ОПЗ не будут выставлять на продажу повторно. "Мы будем решать проблему не путем продажи, а путем присоединения этого актива в другой актив, имеющий или газ, или дешевые средства, и который сможет продержать этот актив "на плаву" к возвращению конъюнктуры на рынке", - сказал тогда Билоус.

Позже глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что Нафтогаз не видит экономической целесообразности в том, чтобы взять ОПЗ в управление.

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