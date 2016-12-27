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Гособоронзаказ в 2017 году вырастет на 10-20% - Минэкономразвития

27.12.2016 17:37
Сейчас его утверждение находится на финальной стадии согласования
Гособоронзаказ в 2017 году вырастет на 10-20% - Минэкономразвития
Фото - пресс-служба концерна Укроборонпром

Государственный оборонный заказ Украины на 2017 г. проходит этап финального согласования, а его объем вырастет на 10-20% по сравнению с 2016 г. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, сообщает УНИАН.

"Сейчас завершается обработка всеми государственными заказчиками, которые заказывают гособоронзаказ. Я думаю, у объема гособоронзаказа будет уровень больший (чем в 2016 году, - ред.), где-то 10-20% увеличения государственного оборонного заказа", - сказал он.

Напомним, ранее глава госконцерна Укроборонпром Роман Романов заявил, что в 2016 г. государственный оборонный заказ был недофинансирован на 1 млрд грн. Кроме того, Романов заявил и о том, что лишь менее половины предприятий, входящих в Укроборонпром, приносят прибыль.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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