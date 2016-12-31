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Ярославский готов взять в аренду Одесский припортовый завод

31.12.2016 08:07
Группа DCH Александра Ярославского готовит официальное обращение к Фонду государственного имущества об аренде ОПЗ
Ярославский готов взять в аренду Одесский припортовый завод
Александр Ярославский
Группа DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского заинтересована в аренде Одесского припортового завода, говорится в заявлении DCH. 

"Группа DCH подтверждает свою заинтересованность в данном активе", - заявляют в компании. В DCH сообщают, что специалисты компании готовят официальное обращение к ФГИУ.

При этом DCH ссылается на успешный опыт управления черкасским Азотом, который принадлежал группе несколько лет назад. Ранее DCH отказалась от участия в приватизации завода, сославшись на неполную информацию ФГИ о финансовом состоянии предприятия. 

30 декабря ОПЗ на своем сайте объявил об остановке предприятия в связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК Нафтогаз Украины и задолженности перед НАКом со стороны ОПЗ. Также сообщалось, что в настоящее время ОПЗ по согласованию с Фондом государственного имущества Украины ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде предприятия на длительный период.

28 декабря Кабинет министров Украины принял решение о реструктуризации долга ОПЗ перед Нафтогазом.

В тот же день была обнародована информация, что Южный городской суд Одессы отказал кипрской Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража от 25 июля о взыскании с Одесского припортового завода общей суммы долга в размере $251,2 млн, при том, что ранее никто публично о таком решении не говорил.

30 декабря стало известно, что многолетний председатель правления ОПЗ Валерий Горбатко принял решение уволится с должности.

Конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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