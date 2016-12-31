Ярославский готов взять в аренду Одесский припортовый завод
30 декабря ОПЗ на своем сайте объявил об остановке предприятия в связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК Нафтогаз Украины и задолженности перед НАКом со стороны ОПЗ. Также сообщалось, что в настоящее время ОПЗ по согласованию с Фондом государственного имущества Украины ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде предприятия на длительный период.
28 декабря Кабинет министров Украины принял решение о реструктуризации долга ОПЗ перед Нафтогазом.
В тот же день была обнародована информация, что Южный городской суд Одессы отказал кипрской Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа в принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража от 25 июля о взыскании с Одесского припортового завода общей суммы долга в размере $251,2 млн, при том, что ранее никто публично о таком решении не говорил.
30 декабря стало известно, что многолетний председатель правления ОПЗ Валерий Горбатко принял решение уволится с должности.
Конкурс по продаже ОПЗ, запланированный на 14 декабря 2016 г. не состоялся из-за отсутствия покупателей.
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