Ярославский готов взять в аренду Одесский припортовый завод

Группа DCH Александра Ярославского готовит официальное обращение к Фонду государственного имущества об аренде ОПЗ

Группа DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского заинтересована в аренде Одесского припортового завода, говорится в заявлении DCH.





"Группа DCH подтверждает свою заинтересованность в данном активе", - заявляют в компании. В DCH сообщают, что специалисты компании готовят официальное обращение к ФГИУ.





При этом DCH ссылается на успешный опыт управления черкасским Азотом, который принадлежал группе несколько лет назад. Ранее DCH отказалась от участия в приватизации завода, сославшись на неполную информацию ФГИ о финансовом состоянии предприятия.