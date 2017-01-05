ХТЗ возобновит работу в канун Рождества
Харьковский тракторный завод возобновит работу с 6 января 2017 г. Об этом в Facebook написала председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.
"Ситуация с предприятием была непростая, но после личного вмешательства в этот вопрос президента Украины она решена. Предприятие начинает работу. Восстановление промышленного производства на Харьковщине - наш приоритет", - сообщила Светличная.
Она также выразила уверенность, что новый владелец предприятия выполнит все гарантии как перед государством, так и перед трудовым коллективом.
Напомним, контрольный пакет акций ХТЗ в апреле 2016 г. приобрела групп DCH Александра Ярославского. В октябре 2016 г. DCH начала процесс приобретения дополнительного пакета акций предприятия.
Напомним также, что 4 июня 2016 г. в СБУ заявили об уголовном производстве в отношении гендиректора ХТЗ Андрея Коваля. Ему заочно предъявили подозрение в подготовке к диверсии - вывозу на территорию России заводского имущества - и объявили в розыск. Из-за ареста счетов и имущества ХТЗ производственная деятельность завода была блокирована в течение более чем четырех месяцев. В августе 2016 г. суд разблокировал счета предприятия. Также сообщалось, что целью пополнения оборотного капитала группа DCH Александра Ярославского открыла предприятию кредитную линию на 400 млн грн.
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