Рынок земли будет открыт только для физлиц-украинцев - премьер

Законопроект о рынке земли будет действовать только для физлиц с украинским гражданством, подчеркнул Владимир Гройсман

Законопроект о рынке земли будет позволять ее куплю-продажу только физлицам с украинским гражданством. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

"Закон по мораторию находится сегодня в парламенте, но мы уже продолжили наше сотрудничество в рамках этого транша", - прокомментировал Владимир Гройсман.

"Речь идет о том, что мы можем создать модель рынка земель, которая будет позволять только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит… Я не поддержу земельной реформы, которая может быть использована или крупными агрохолдингами, или условно иностранцами, которые могли бы приехать в Украину и скупать землю", - заверил премьер.



Согласно обновленному меморандуму с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования EFF, Верховная Рада должна Приняять закон о рынке ремли до конца мая.



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