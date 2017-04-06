General Electric откажется от производства лампочек - WSJ
Многоотраслевая корпорация General Electric планирует продать подразделение по продаже электроосветительных приборов, с которого началась история создания компании, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Сумма сделки может составить $500 млн. Одной из причин продажи может быть то, что выручка подразделения в 2016 г. составила около $2,2 млрд, что составляет всего лишь менее 2% общей выручки General Electric.
Кроме того, как пишет издания, планы по продаже этого бизнеса являются частью общей стратегии компании: отказ от производства бытовых приборов в пользу изготовления силовых турбин, локомотивов, самолетных двигателей, медицинского оборудования.
Примечательно, что история самой General Electric, основанной изобретателем лампы накаливания Томасом Эдисоном в 1878 г., как раз и началась с производства бытовых осветительных приборов.
Напомним, ранее сообщалось, что GE Ventures (субкомпания General Electriс) вошла в число инвесторов Hyperloop - проекта Илона Маска по созданию сверхскоростного вакуумного поезда.
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