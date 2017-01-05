Google из-за заботы о сотрудниках может потерять госзаказы в США
Американское министерство труда пытается в судебном порядке отстранить компанию Google от работы с администрацией США за то, что интернет-гигант отказывается передать властям конфиденциальную информацию о нескольких тысячах своих сотрудников, передает DW.
Как сообщается, юристы ведомства уже отправили иск в суд по административным делам.
Google неоднократно отказывался предоставить министерству сведения о компенсациях, которые он выплачивает персоналу, а также другую информацию, необходимую для проверки компании на предмет дискриминации по половым или расовым признакам, заявляет министерство. В ответном заявлении представитель Google отметил, что компания предоставила властям сотни тысяч данных о сотрудниках и отказалась отвечать лишь на те запросы, которые сочла вторжением в личное пространство работников.
За последнее десятилетие Google заключил несколько контрактов с различными государственными органами США. Одно только соглашение с министерством труда принесло компании с июня 2014 г. $600 тыс. Но это - лишь малая часть дохода в $130 млрд, полученного компанией за этот же период.
Напомним, ранее сообщалось, что Google занял второе место в рейтинге самых влиятельных брендов мира.
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