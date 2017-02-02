Укрзализныця запустила Android-приложение для продажи билетов
ПАО Укрзализныця запускает мобильное приложение для продажи билетов на поезда. Об этом сегодня, 2 февраля, на брифинге заявил глава правления компании Войцех Балчун, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Два месяца назад мы запустили возможность покупать билеты через интернет, через сайт Укрзализныци. И сегодня мы запускаем мобильное приложение на смартфоны с операционной системой Android", - сказал он.
Также сообщается, что вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS. Мобильное приложение доступно в Google Play.
"Мы хотим изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров", - отметил Балчун.
Напомним, что в ноябре 2016 г. Укрзализныця внедрила мобильную версию сайта: booking.uz.gov.ua.
В первом полугодии 2017 года начнется установка на железнодорожных вокзалах терминалов самообслуживания, первый из которых появится в Киеве.
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