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Юрлицо Интел Украина прекращает существование

04.12.2017 15:16
Решение о ликвидации юридического лица Интел Украина появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года
Юрлицо Интел Украина прекращает существование
Фото - ЕРА

Крупнейший производитель микропроцессоров, американская компания Intel, объявила о ликвидации юрлица Интел Украина. Решение о ликвидации появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года, сообщает ЭП.

Согласно процедуре, уже назначен ликвидатор. Кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев - до 1 февраля 2018 года.

Руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита рассказал AIN.UA, что с 1 декабря уже не работает в компании.

Компания, вероятней всего, продолжит работу в Украине, но по другой модели.

О закрытии украинского представительства компании стало известно еще в начале октября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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