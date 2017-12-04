Юрлицо Интел Украина прекращает существование
04.12.2017 15:16
Решение о ликвидации юридического лица Интел Украина появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года
Фото - ЕРА
Крупнейший производитель микропроцессоров, американская компания Intel, объявила о ликвидации юрлица Интел Украина. Решение о ликвидации появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года, сообщает ЭП.
Согласно процедуре, уже назначен ликвидатор. Кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев - до 1 февраля 2018 года.
Руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита рассказал AIN.UA, что с 1 декабря уже не работает в компании.
Компания, вероятней всего, продолжит работу в Украине, но по другой модели.О закрытии украинского представительства компании стало известно еще в начале октября.
-
вчера
18:57
-
вчера
18:10
-
вчера
18:10
-
вчера
17:30
-
вчера
17:06
-
76962
-
45669
-
21958
-
19638
-
15124
Спецпроекты
Новости партнеров