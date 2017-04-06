В Польше сжиженный газ будут доставлять дроны: видео
Одно из крупнейших в Польше предприятий по поставке пропан-бутана для домохозяйств, компания AmeriGas Polska, вводит новый способ доставки газовых баллонов потребителям - при помощи БПЛА. Об этом сообщает НефтеРынок.
Программа под названием DroNANO является первым в мире решением, которое позволит осуществлять снабжение газом индивидуальных домохозяйств по воздуху.
Для реализации услуги DroNANO компания AmeriGas решила применить шестироторные автономные БПЛА, которые используют систему глобального позиционирования (GPS) и элементы искусственного интеллекта для определения и избегания препятствий. Эти БПЛА могут летать со скоростью 75 км/час, а дальность их полета составляет 25 км.
Полностью автономная система доставки позволит индивидуальным клиентам AmeriGas заказать газ с помощью мобильного приложения с гарантией поставки в течение 30 минут. Создание услуги стало возможным благодаря использованию легких баллонов AmeriGas NANO.
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно загрузить на смартфон приложение droNANO и сделать заказ. Адрес доставки можно выбрать из списка зарегистрированных адресов либо указать место на карте. Приложение позволяет также произвести оплату с банковской карты или счета.
На первом этапе воздушные газовозы будут обслуживать клиентов на расстоянии 25 км от газозаправочных станций в 10 выбранных местах страны. В планах компании, до конца 2017 г. охватить этой услугой до 40% всех домохозяйств в Польше. Тесты droNANO уже начались, а регулярное предоставление услуги запланировано на конец второго квартала 2017 г.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon в декабре 2016 г. впервые осуществил доставку товара при помощи дрона.
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