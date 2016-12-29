В Украине зафиксированы две новые вспышки АЧС

Гибель свиней отмечена в Одесской и Закарпатской областях

В личном подсобном хозяйстве, расположенном в с. Петродолина Овидиопольского района Одесской области зарегистрирована гибель свиньи, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Причиной смерти животного стало заболевание африканской чумой свиней.

Также сообщается, что в Закарпатской области на территории подсобного хозяйства гостинично-развлекательного комплекса Черная гора (г. Виноградов, Виноградовский район) было обнаружено три трупа диких кабанов, которые содержались в вольерах. Исследование проб биоматериала подтвердило, что животные также заболели африканской чумой свиней.

Госпотребслужба определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора, проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, предыдущая вспышка АЧС была зафиксирована в на агрофирме в г. Полонное Хмельницкой области.

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