Беларусь отказалась от черновицкой курятины из-за птичьего гриппа

С 5 января 2017 г. Беларусь запретила ввозить на свою территорию мясо птицы из Черновицкой области. Причина таких ограничений связана с тем, что на территории области обнаружен птичий грипп, передает Укринформ.

Сообщается, что запрет будет носить временный характер.

Белорусские чиновники составили перечень запрещенной продукции: живая птица, яйца, дикие, зоопарковые и цирковые животные, мясо птицы, пищевые продукты переработки куриного яйца, пуха и пера. Под ограничение попали даже кормовые добавки для птицы и оборудование для ее содержания.

Как сообщил начальник Кицманского районного сектора управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области Виктор Гуцуляк, по состоянию на 5 января, в селе Черторыя Кицманского района Черновицкой области на озере №1 зафиксирована гибель от птичьего гриппа 29 лебедей, а ранее, 4 января, зафиксирована гибель 12 кур в одном из частных хозяйств. Существует реальная угроза распространения этого заболевания.

Напомним, ранее, в конце ноября 2016 г. вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в подсобных хозяйствах Каланчацкого района Херсонской области. В качестве ответной меры Евросоюз запретил ввоз украинского мяса птицы.