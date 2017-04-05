Артемсоль отчиталась о перевыполнении плана
Государственное предприятие Артемсоль по итогам первого квартала 2017 года выполнило план по производству на 102,5%, что составило 442,6 тысячи тонн соли. Этот показатель на 22,1% выше, чем в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, при запланированных 431,6 тысячах тонн ГП Артемсоль добыло и переработало 442,6 тысячи тонн соли. В результате рудники предприятия перевыполнили производственный план на 2,5%.
С начала 2017 года Артемсоль укрепило свои позиции на экспортных рынках и увеличило объемы поставок в страны дальнего и ближнего зарубежья.
За отчетный период европейским потребителям отгружено 204,3 тысячи тонн продукции в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Существенно вырос экспорт в Польшу - на 79,6 тысячи т, Венгрию - на 71,5 тысячи т. Также увеличились поставки в Словакию, Румынию, Австрию. Кроме того, на 63,2% увеличились отгрузки и на внутренний рынок.
Это позволило, по итогам работы за первый квартал 2017 года, отгрузить на 22% или 80 тыс. тонн соли больше, чем за аналогичный период 2016 года.
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