Артемсоль отчиталась о перевыполнении плана

Госпредприятие перевыполнило план на 2,5% и увеличило на 22% экспортные поставки соли

Государственное предприятие Артемсоль по итогам первого квартала 2017 года выполнило план по производству на 102,5%, что составило 442,6 тысячи тонн соли. Этот показатель на 22,1% выше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, при запланированных 431,6 тысячах тонн ГП Артемсоль добыло и переработало 442,6 тысячи тонн соли. В результате рудники предприятия перевыполнили производственный план на 2,5%.

С начала 2017 года Артемсоль укрепило свои позиции на экспортных рынках и увеличило объемы поставок в страны дальнего и ближнего зарубежья.

За отчетный период европейским потребителям отгружено 204,3 тысячи тонн продукции в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Существенно вырос экспорт в Польшу - на 79,6 тысячи т, Венгрию - на 71,5 тысячи т. Также увеличились поставки в Словакию, Румынию, Австрию. Кроме того, на 63,2% увеличились отгрузки и на внутренний рынок.

Это позволило, по итогам работы за первый квартал 2017 года, отгрузить на 22% или 80 тыс. тонн соли больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.