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Европейцы тратят на алкоголь 130 млрд евро в год

04.12.2017 14:54
Домохозяйства Евросоюза в 2016 году потратили на алкоголь 130 млрд евро, или 1,6% всех своих расходов
Европейцы тратят на алкоголь 130 млрд евро в год
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В 2016 г. домохозяйства в Европейском союзе потратили 1,6% расходов на алкогольные напитки. Это составляет почти 130 млрд евро, что эквивалентно 0,9% ВВП ЕС или более 250 евро на одного жителя Евросоюза, сообщает Евростат.

В эту статистику не включены алкогольные напитки, оплачиваемые в ресторанах и отелях.

Ежегодные расходы европейских домохозяйств на алкогольные напитки примерно эквивалентны расходам на медицинские товары, приборы и оборудование и немного выше, чем затраты на образование в 2016 г.

Больше всего на алкоголь относительно общих расходов тратят жители стран Балтии. Так в Эстонии этот показатель достигает 5,6%, в Латвии - 4,8%, в Литве - 4,2%. Меньше всего относительно общих расходов на алкоголь тратят в Испании (0,8%) и Италии (0,9%).

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупного дистрибьютора алкоголя.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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