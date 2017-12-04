Европейцы тратят на алкоголь 130 млрд евро в год
В 2016 г. домохозяйства в Европейском союзе потратили 1,6% расходов на алкогольные напитки. Это составляет почти 130 млрд евро, что эквивалентно 0,9% ВВП ЕС или более 250 евро на одного жителя Евросоюза, сообщает Евростат.
В эту статистику не включены алкогольные напитки, оплачиваемые в ресторанах и отелях.
Ежегодные расходы европейских домохозяйств на алкогольные напитки примерно эквивалентны расходам на медицинские товары, приборы и оборудование и немного выше, чем затраты на образование в 2016 г.
Больше всего на алкоголь относительно общих расходов тратят жители стран Балтии. Так в Эстонии этот показатель достигает 5,6%, в Латвии - 4,8%, в Литве - 4,2%. Меньше всего относительно общих расходов на алкоголь тратят в Испании (0,8%) и Италии (0,9%).
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупного дистрибьютора алкоголя.
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