Аграрные лоббисты просят сохранить дотации для Косюка и Бахматюка

Аграрные ассоциации просят Кабмин и Верховную Раду не отменять господдержку производителей курятины и яиц

Аграрные ассоциации обратились с открытым письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной с просьбой не допустить лишения производителей курятины и яиц государственной поддержки и права быть плательщиками единого налога четвертой группы. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

В письме, в частности, говорится, что во время доработки проекта закона Украины № 677-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 г., авторами документа были внесены некоторые поправки. Одной из них предлагается внести изменения, согласно которым устанавливаются критерии, которые лишают предприятия права быть плательщиком единого налога четвертой группы упрощенной системы налогообложения. В частности, такого права лишаться субъекты хозяйствования, у которых более 50% дохода, полученного от продажи сельхозпродукции собственного производства, составляет доход от реализации мяса и субпродуктов кур и куриных яиц.

Другая поправка к законопроекту предлагает лишить производителей курятины и яиц любых видов господдержки.

По мнению аграрных объединений, это приведет к сокращению производства продукции отрасли птицеводства, рост цен на куриное мясо, яйца и яичную продукцию.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил увеличить в 2018 г. господдержку аграрной отрасли на 2 млрд грн.

Крупнейшим производителем курятины в Украине является агрохолдинг Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка, крупнейшим производителем яиц - холдинг Авангард Олега Бахматюка.

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