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Жеваго может купить телеканал Яценюка-Авакова

04.12.2017 16:11
Бизнесмен Константин Жеваго рассматривает возможность покупки телелеканала Эспрессо
Жеваго может купить телеканал Яценюка-Авакова
Константин Жеваго

Народный депутат, владелец группы Финансы и Кредит Константин Жеваго планирует покупку телеканала Эспрессо. Об этом сказал основатель канала, народный депутат Николай Княжицкий в программе "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

"У нас канал в принципе прибыльный благодаря тому, что у нас размещается реклама предприятий, связанная с одной из групп, - сказал он.

По словам Княжицкого, это группа, которая близка к предпринимателю Константину Жеваго. "Он хочет купить наш канал. И, думаю, что произойдет то, что он его приобретет. Но пока ему это выгодно, потому что он рекламирует свои товары. А каналу это выгодно, потому что он прибыльный", - сказал основатель канала.

Напомним, владельцы телеканала Эспрессо (ООО Астра финанс) - бывший премьер-министр Арсений Яценюк, супруга главы МВД Арсена Авакова Инна Авакова и супруга депутата Николая Княжицкого Лариса Княжицкая.

В десятку самых богатых украинцев в этом году стремительно ворвался народный депутат Константин Жеваго и занял сразу третье место. По версии журнала Новое время, его капитал оценивается в $1,4 млрд, или +209% за год.

Жеваго владеет металлургической компанией Ferrexpo AG. Значительный рост предпринимателю обеспечило подорожание железорудного сырья на мировых рынках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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