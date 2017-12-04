Жеваго может купить телеканал Яценюка-Авакова
Народный депутат, владелец группы Финансы и Кредит Константин Жеваго планирует покупку телеканала Эспрессо. Об этом сказал основатель канала, народный депутат Николай Княжицкий в программе "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.
"У нас канал в принципе прибыльный благодаря тому, что у нас размещается реклама предприятий, связанная с одной из групп, - сказал он.
По словам Княжицкого, это группа, которая близка к предпринимателю Константину Жеваго. "Он хочет купить наш канал. И, думаю, что произойдет то, что он его приобретет. Но пока ему это выгодно, потому что он рекламирует свои товары. А каналу это выгодно, потому что он прибыльный", - сказал основатель канала.Напомним, владельцы телеканала Эспрессо (ООО Астра финанс) - бывший премьер-министр Арсений Яценюк, супруга главы МВД Арсена Авакова Инна Авакова и супруга депутата Николая Княжицкого Лариса Княжицкая.
В десятку самых богатых украинцев в этом году стремительно ворвался народный депутат Константин Жеваго и занял сразу третье место. По версии журнала Новое время, его капитал оценивается в $1,4 млрд, или +209% за год.Жеваго владеет металлургической компанией Ferrexpo AG. Значительный рост предпринимателю обеспечило подорожание железорудного сырья на мировых рынках.
Материалы по теме:
-
04.12.2017 10:17
-
30.11.2017 08:30
-
03.11.2017 09:41
-
20.09.2017 10:00
-
14.09.2017 10:00
-
вчера
18:57
-
вчера
18:10
-
вчера
18:10
-
вчера
17:30
-
вчера
17:06
-
76933
-
45654
-
21951
-
19635
-
15118
- Кабмин выделил средства на трансляцию Олимпийских игр вчера, 13:08
- Экономика "Сватов". Сколько денег потеряет Зеленский 02.12.17, 09:30
- Квартал 95 и телеканал 1+1 отреагировали на запрет "Сватов" 30.11.17, 15:53