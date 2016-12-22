После повышения зарплат субсидии пересматривать не будут - Рева

Минсоцполитики обещает до 30 апреля не пересматривать размер субсидий на оплату ЖКХ

Назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с повышением минимальной заработной платы до 3200 грн не будут пересмотрены до конца отопительного сезона. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"До окончания отопительного сезона, до 30 апреля, субсидии не будут пересматриваться. Человек даже с большей заработной платой будет платить столько, сколько было до того назначено", - подчеркнул министр.

Также Рева отметил, что для домохозяйств в связи с повышением минимальных заработных плат субсидии будут рассчитываться по специальной формуле.

По словам министра, если доход семьи увеличится, условно говоря, на 500-600 грн, то доплатить за жилищно-коммунальные услуги придется определенный процент, от 100 до 150 грн.

"Чтобы все 600 грн, которые прибавили, семья отдала за жилищно-коммунальные услуги - такого не будет, формульный расчет говорит именно об этом ", - добавил Рева.

Напомним, ранее о том, что рост минимальной заработной платы не скажется на начислении субсидий, говорил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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