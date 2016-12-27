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Продавать газ населению будут несколько трейдеров

27.12.2016 09:31
В 2017 году Нафтогаз потеряет монополию по продаже газа населению, заявил вице-премьер Владимир Кистион
Продавать газ населению будут несколько трейдеров
Владимир Кистион (фото - 24tv.ua)

После полноценного запуска компании Магистральные газопроводы Украины в третьем квартале 2017 года НАК Нафтогаз Украины потеряет свою монополию по поставкам газа населению. Об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" рассказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Газ для населения сейчас продается только Нафтогазом. Теперь на рынке будет несколько трейдеров, готовых отпускать газ непосредственно для населения. И цена будет такой, которую предложит трейдер", - отметил вице-премьер.

При этом, по его словам, есть несколько моментов, которые правительство должно решить до конца первого квартала 2017 года. "Чтобы заработал рынок природного газа, нужно монетизировать выплаты, которые осуществляются за счет государственного бюджета в виде компенсации потребителям - субсидий, льгот и тому подобное", - отметил Кистион.

Напомним, 16 ноября Кабмин утвердил устав нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины - ПАО Магистральные газопроводы Украины.

14 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск акций при учреждении ПАО Магистральные газопроводы Украины.

Кабмин принял решение об утверждении плана реструктуризации НАК Нафтогаз Украины в соответствии с начатой в 2015 году реформой газового рынка. В правительстве считают, что создание нового независимого оператора ГТС позволит обеспечить отделение деятельности по транспортировке природного газа и его хранения (закачка, отбора), что является выполнением обязательств Украины перед европейским Энергетическим сообществом, принятых в рамках Третьего энергетического пакета.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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