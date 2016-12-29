Нафтогаз хочет продать свои египетские активы

По словам главы компании Коболева, они являются неприбыльными

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев считает, что возглавляемой им компании стоит избавиться от нефтегазовых активов в Египте, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Коболева, эти активы являются неприбыльными - и развивать их не имеет смысла.

Напомним, что в декабре 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и Нафтогазом Украины было подписано соглашение о передаче в концессию территории Alam El Shawish East площадью 994 кв. км в Западной пустыне Египта. Соглашение стало результатом победы Нафтогаза в тендере на разработку соответствующего блока, объявленного правительством Египта в конце 2004 г. Срок действия концессионного соглашения - 27 лет, на разведку было предусмотрено три года. По условиям соглашения, инвестиции Нафтогаза в поиск запасов углеводородов на территории блока должны были составить около $20 млн. В феврале 2012 г. Нафтогаз и египетская госкомпания GANOPE подписали концессионные соглашения на разведку и дальнейшую эксплуатацию еще двух блоков - Wadi El Mahareeth и South Wadi El Mahareeth - в Восточной пустыне Египта общей площадью более 20 тыс. кв. км.

Также сообщалось, что Нафтогаз уже пытался найти покупателей на упомянутые активы, но не преуспел в этом.

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