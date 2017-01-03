В прошлом году украинцы сократили потребление газа на 4%
По результатам 2016 года потребление природного газа Украиной уменьшилось всего на 4% и составило 30,3 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании Укртарнсгаз.
"В январе-декабре прошлого года природный газ для нужд украинских потребителей импортировался только с территории Европы: Словакия - 9,1 млрд куб. м; Венгрия - 1 млрд куб м; Польша - 1 млрд куб м", - уточняет пресс-служба.
Для покрытия потребностей отечественного потребления использовался природный газ, импортируемый из Европы - 11,1 млрд куб.м и собственной добычи - 20,2 млрд куб. м.
По сравнению с показателями предыдущего года отечественная добыча выросла на 1,5%, а импорт сократился почти вдвое.
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